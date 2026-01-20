「LITTLE SUNNY BITE」 が「33club」と初のコラボレーション

写真拡大 (全10枚)

株式会社エイト



この度、little sunny bite が、年齢や性別をこえラブリーな個性を楽しむためのアクセサリーブランド 33club と初のコラボレーションコレクションを発売いたします。



今回のコレクションは、バレンタインデーに向けてリリースされ、リトルサニーバイトの人気の


オブジェクトに加え、オリジナルデザインも追加しカスタマイズも楽しめるアイテムラインナップに


なっております。


バレンタインデーに向けて、リトルサニーバイトラフォーレ原宿店にてショップインショップを開催。 YOPPY , MICO も来店予定。



発売日程


★1/31（土） ・ 2/1 （日）リトルサニーバイト ラフォーレ原宿店にてショップインショップを開催


★2/2 (月）～ 、リトルサニーバイト ラフォーレ原宿店、 リトルサニーバイト・33club オフィシャル


オンラインストアで発売開始。




アイテムラインナップ





１.チャーム 6 種類（２.チェーンネックレスに追加可能チャーム） / 4.000yen 税込





２.チェーンネックレス 2 種類 / 10.000yen 税込


★１.のチャームを追加して、カスタマイズも楽しめます。




３.チョーカー 6 種類 / 8.000yenyen 税込



Little sunny bite オンラインストア : https://littlesunnybite.com/


Little sunny bite official Instagram :https://www.instagram.com/littlesunnybiteofficial/



33club オンラインストア : https://33club.jp/


33club official Instagram : https://www.instagram.com/33club.jp/



-LITTLE SUNNY BITE フラッグシップストア-


東京都渋谷区神宮前 1-11-6 ラフォーレ原宿 1.5F


Google map : https://maps.app.goo.gl/S6wxybcKekDbS6Vr8



プレスコンタクト


株式会社エイト YOPPY


yoppy@eight-co.net




