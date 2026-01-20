ソニーネットワークコミュニケーションズ、幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”とのコラボキャンペーンを実施

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（以下、当社）は、ソニー・ミュージックエンタテインメント所属のアーティスト・幾田りらとコラボレーションした「幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”コラボキャンペーン presented by So-net & NURO 」を、本日より実施します。

本キャンペーンでは、当社設立30周年に際し日頃のご愛顧への感謝を込め、「So-net」や「NURO」の対象サービスを利用中もしくは期間中に新規契約した方の中から抽選で、2026年5月に開催される「幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”」のぴあアリーナMM公演に計10組20名を招待します。

■ キャンペーン概要

【名称】

幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”コラボキャンペーン presented by So-net & NURO

幾田りらのLIVEに参加して 夢の感動体験を。

【賞品】

『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』神奈川公演 ライブチケット

- 会場： ぴあアリーナMM- 対象日程：- - 2026年5月16日(土) 開場 16:30 / 開演 18:00- - 2026年5月17日(日) 開場 14:30 / 開演 16:00- 当選人数： 合計10組20名

【応募期間】

2026年1月20日（火）～ 2026年3月31日（火）23:59

【対象者】

本キャンペーン応募期間中に以下のサービスを利用中の方

- So-net- NURO 光- NUROモバイル

※抽選時点で対象サービスを利用開始（開通）している等の諸条件があります。詳細は本キャンペーン専用ページを参照ください。

・キャンペーンページURL：https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/cpn/snc-ikutalilas_ticketcp/

【応募方法】

本キャンペーン専用ページから申し込み

■ キャンペーン実施の背景

「So-net」および「NURO」は、共に「感動」をテーマにし、これまでもエンタテインメント体験を通じた価値提供を行ってまいりました。2025年8月には「ソニーグループの感動を、届けるネット So-net」をタグラインに掲げる「So-net」にて、乃木坂46を起用したTVCMおよびキャンペーンを実施。同年9月には「NURO」にて「感動を止めるな。」をステートメントとしたCMを公開するなど、さまざまな施策を展開してまいりました。

今回、当社設立30周年という節目に際し、同じソニーグループのアーティストとなるシンガーソングライター幾田りらとのコラボレーションが実現しました。幾田りらの透き通る歌声と、2ndアルバム『Laugh』の世界観が生み出す最高の「感動体験」を、皆さまへ届けます。

また、同じく30周年を迎えた「So-net」では、2月2日より「感動モモ」×幾田りらのオリジナルコラボグッズをプレゼントするキャンペーンの実施を予定しています。

■ 幾田りら プロフィール

2000年9月25日生まれ、東京都出身のシンガーソングライター。 2022年1月、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への書き下ろし楽曲「スパークル」が、自身初となるストリーミング再生2億回を突破し、大きな注目を集める。

2023年3月には、全曲作詞・作曲を手がけた1stアルバム『Sketch』をリリースし、オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位を獲得。同月には自身初のワンマンツアー『SKETCH』を成功させた。 2025年1月には、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールのオープニングテーマとして「百花繚乱」を書き下ろし、自身初のアニメオープニングテーマを担当。4月には『今日、好きになりました。』主題歌「恋風」を配信リリースし、自身最速でストリーミング1億回再生を記録。10月にはTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディングテーマ「Actor」を書き下ろし、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』の課題曲「Voyage」もリリース。そして、12月には自身2作目となるアルバム『Laugh』を配信リリースし話題を呼び、年末には第76回NHK紅白歌合戦への出場も果たす。2026年5月には、2ndアルバム『Laugh』のリリースを記念したアリーナツアーを、横浜・神戸・ソウルの3都市で開催を予定している。

また、2021年公開の細田守監督作品『竜とそばかすの姫』で主人公・すずの親友役として声優に初挑戦。2024年公開映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』では主人公・小山門出役として主演を務めるなど、声優としても活躍。さらにファッションブランド「コーチ」のグローバルアンバサダーに起用されるなど、多方面で存在感を放っている。

