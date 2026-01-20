遂に5回目！毎年人気の文具の祭典が今年も福岡へ！「文具女子博 pop-up in 博多2026」開催決定！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井邦好）は、2026年4月15日（水）～4月20日（月）の6日間、博多阪急 8階 催場にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博 pop-up in 博多2026」を開催いたします。

利便性や機能性だけでなく、デザインやカラー、使用シーンに合わせた特徴など、様々な個性が注目されている“文具”。「文具女子博」は多種多様な文具が一堂に会する場として、心ときめく文具との出会いを全国で提供し続けています。

文具女子博が九州に初上陸したのは2022年。九州にお住まいの多くの文具ファンに支えられ、毎年開催を重ねてきました。今年も皆さまの“文具熱”にお応えして「文具女子博 pop-up in 博多2026」を開催！遂に福岡での開催も5回目を迎えます！会場は、飛行機や新幹線を利用すれば福岡以外の遠方からでもアクセスしやすい、博多駅直結の博多阪急です。開催期間はたっぷり6日間。九州の皆さま、ぜひ今年も文具の魅力をご堪能ください！

今回の開催テーマは「今日、どれにする？文具コーデ」。その日の気分に合わせて洋服を選んだり、アクセサリーや色の組み合わせを考えたり…。身にまとうファッションを楽しむように、心ときめく“文具を選ぶ時間”をお届けします！

ご入場いただくには、前売入場チケットが必要です。各日ブロックごとの定員入替制のため、定員に達し次第販売を終了いたします。会期前に完売となる可能性がございますので、前売入場チケットはくれぐれもお早めにお買い求めください。

■「文具女子博 pop-up in 博多2026」出店者一覧

archshop/株式会社アーティミス/ありさ＆あかめがね/ant's Handmade Market/irodo/いろは出版/

ウチハク（村田金箔グループ）/S&Cコーポレーション myBUBU/エッグンワークス/乙女印刷/

KA-KU大阪/からふる屋(挑)/きのこ社/こころとどむ 木野瀬印刷/こどものかお/Komamono Lab/

COMO/SAIEN/サンスター文具/サンビー株式会社/シーリングワックス専門店FooRow/シール堂/

紙季彩々-shikisaisai-/シヤチハタ株式会社/尚雅堂/スタンプスタンダード/stamp knot/

spicaの庭/星燈社/ダイゴー株式会社/Cherish365/デルフォニックス/トコナッツ/nekoto trido/

ハイタイド/bande/BGM/フエキ糊/福わけはんこ/フロンティア株式会社/文具チャンネル&co-haco/

ベアソムとナギ/Paper&Print/マルモ印刷/ミドリ/myrtilles atelier/

ムシカゴ ～Washiclub lab in Kyoto～/meriBUN/moments company/森田印房/ヨハク/

RiraRiraはんこ/株式会社Lindo/ROKKAKU/WORLD CRAFT

※出店者数：全55社

■「文具女子博 pop-up in 博多2026」の見どころ

※価格は全て税込

※在庫の数に限りがございますのでご注意ください。

１. 開催テーマは「今日、どれにする？文具コーデ」

毎日身にまとうファッションは、自分のテンションを上げてくれるもの。文具女子博に来てくださるお客様には、「日々、洋服のコーディネートを楽しむように、文具を選ぶときめきを感じて欲しい」という想いを込めています。

文具を“その日の気分で選ぶ”楽しさや自分らしい感性と向き合うワクワク感をぜひ「文具女子博 pop-up in 博多2026」でお楽しみください！

２. 約12,000人の文具好きによる投票で、見事優秀賞に輝いた商品も登場！

「文具女子博2025」で実施した「文具女子アワード2025」。

ご来場いただいたお客様の直接投票で受賞商品が決定しました。今回の総投票数は12,027票。エントリー商品112商品の中から、見事優秀賞を獲得したarchshop「Pazulette」が博多にやってきます！

手紙がパズルになるという発想は学生さんのアイデアから生まれたそうです。自分でピースをつなげて完成させる手紙が届いたら思わずワクワクした気持ちになりますね。

３. 文具女子博オリジナルグッズ

文具メーカーとコラボしたオリジナルグッズは、すべて文具女子博限定の特別アイテム。今回の開催テーマ「今日、どれにする？文具コーデ」に合わせたラインナップをご用意しました！メインビジュアルを存分に楽しめるデザインやメーカー書き下ろしデザインなど、どれも文具女子博でしか手に入らないレアアイテムです(ハート)

ご来場の記念や、周りの文具好きさんへのお土産にもぴったり！ぜひこの機会にゲットしてくださいね♪

➃ マスキングテープくじ＆ビュッフェ

文具女子博人気コーナー！「今日、どれにする？文具コーデ」をモチーフにした文具女子博オリジナルマスキングテープ全4種類のうち、どれか１つがゲットできる「マスキングテープくじ＆ビュッフェ」。箔ありデザイン(1柄)を引いた方は、豪華マスキングテープビュッフェにもご参加いただけます♪

メインビジュアル柄のほか、WORLD CRAFT書き下ろしデザイン3種も必見！デザインコンプリートを目指してみては？

1回300円(ブース内会計/現金のみ)

デザイン協賛：WORLD CRAFT

➄ ペタッとマーカーコレクション

文具ファン必見！人気文具メーカー10社の“個性派デザイン”が勢ぞろい。スケジュール帳の目印やノートのインデックス、栞としても使える便利なマグネットクリップが登場！おなじみのメーカーの世界観をそのまま楽しめる、文具女子博だけのデザインです♪

メーカー10種＋文具女子博メインビジュアル柄2種の中から、ランダムでそれぞれ1柄ずつが入った2個セット。何が当たるかは開けてからのお楽しみ！

1個500円(ブース内会計/現金のみ)

➅ 来場記念スタンプ＆パスポート風ノート

会場内全5か所に来場記念スタンプをご用意！出店者とのコラボデザインもあります。来場記念スタンプを捺すのにぴったりの「パスポート風ノート」の販売もいたします！ぜひ会場内を回って楽しんでくださいね(ハート)

パスポート風ノート:1冊400円(ブース内会計/現金のみ)

※ペタッとマーカーコレクションブースにて販売

※スタンプは参加無料

７. お買い上げ特典

15,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、文具女子博オリジナルミラーをプレゼント！さらに、35,000円(税込)以上お買い上げの方には、文具女子博オリジナルクリアファイルセットもプレゼントいたします！

※お一人様各1点まで

※各ブロック予定数がなくなり次第配布終了

※マスキングテープくじ&ビュッフェ、ペタッとマーカーコレクション、パスポート風ノートは対象外

■「文具女子博 pop-up in 博多2026」開催概要

【開催日時】 2026年4月15日(水)～ 4月20日(月)

【第1ブロック】10:15～12:15（最終入場11:45）

【第2ブロック】12:50～14:50（最終入場14:20）

【第3ブロック】15:10～17:10（最終入場16:40）

【第4ブロック】17:30～19:30（最終入場19:00）

※各日ブロック制・定員入替制

※最終日のみ第3ブロックまで

【入 場 料】 4月15日(水)・16日(木)・17日(金)・20日(月)…890円(税込)

4月18日(土)・19日(日)…990円(税込)

※システム利用料・発券手数料別

※日時指定制・再入場不可

入場チケットはイープラスにて2026年1月24日(土)10:00より販売開始

販売ページ：https://eplus.jp/bungujoshi/

※ご入場には前売入場チケットが必要です。前売入場チケットはイープラスにて、

各ブロック開始時間の30分前までお買い求めいただけます。

必ず事前にお買い求めの上、ご来場ください。

※各日ブロックごとの定員入替制です。定員に達し次第販売を終了いたしますので、

くれぐれも前売入場チケットはお早めにお買い求めください

【会 場】 博多阪急 8階 催場

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

■「文具女子博」とは

文具にこだわる文具ファンに向けた、文具の即売イベント。累計の来場者数は75万人を突破し、まさに日本最大級の文具の祭典です。昨年末の「文具女子博2025」は、開催5日間で約58,000人がご来場。日本全国のみならず海外からも、文具が大好きなお客様が押し寄せます。

老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。お客様は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】 https://bungujoshi.com/

【公式SNS】 https://x.com/bungujoshi/ （X）

https://www.instagram.com/bungujoshi/ （Instagram）

※ 株式会社エムディーエス（代表取締役社長：豊田 栄一）が共催として参画します。

＜協賛・出店のお問い合わせ等・法人の皆様はこちら＞

https://bungujoshi.com/business/

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

文具女子博実行委員会事務局

TEL：03-4335-0874（平日10:00～12:00、14:00～17:00）

E-mail：bungujoshi@nippan.co.jp