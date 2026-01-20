1ポンドステーキ丼に蟹あんかけ天津丼も！シーホース三河、1/28(水)長崎戦で“丼”尽くしの「どんどんナイト」開催！
シーホース三河株式会社
2026年最初のホームゲームのグルメフェスは、「どんどんナイト」！！魚屋の蟹あんかけ天津丼、唐揚げ丼、ニンニクマシマシ豚丼、どんどん盛り、1ポンドステーキ丼、金鯱カレーうどんなど、どーんと”どん”をたくさん集めました！
まんぷくキッチン
日本の心おむすび
名物！カレーうどんと唐揚げのうまい店 サンビーノ
上々
北礼商店
本間食堂(日本移動飲食販売舎)
MORY’S 1POUND STEAK
からあげ178
1月28日(水）長崎ヴェルカ戦は、「どんどんナイト」を開催します！
丼だけではなく、節テーマ「三河夜祭」にピッタリなグルメやスイーツもご用意しています。”どんどん”どんを食べて、エナジー全開で大青援を送ろう！！
出店
まんぷくキッチン
北京飯：900円
日本の心おむすび
まかない丼：900円
名物！カレーうどんと唐揚げのうまい店 サンビーノ
カツ丼：900円
上々
魚屋の蟹あんかけ天津丼：800円
北礼商店
ニンニクマシマシ豚丼：1000円
本間食堂(日本移動飲食販売舎)
金鯱カレーうどん：1200円
MORY’S 1POUND STEAK
特製ステーキ丼：1480円
からあげ178
オリジナルからあげ丼：900円
販売時間
試合終了直後は駐車場の混雑が予想されますので、試合を振り返りながら、ごゆっくり飲食をお楽しみください。
場外：15:45～22:00
場内：16:10～21:30