1ポンドステーキ丼に蟹あんかけ天津丼も！シーホース三河、1/28(水)長崎戦で“丼”尽くしの「どんどんナイト」開催！

シーホース三河株式会社

1月28日(水）長崎ヴェルカ戦は、「どんどんナイト」を開催します！

2026年最初のホームゲームのグルメフェスは、「どんどんナイト」！！魚屋の蟹あんかけ天津丼、唐揚げ丼、ニンニクマシマシ豚丼、どんどん盛り、1ポンドステーキ丼、金鯱カレーうどんなど、どーんと”どん”をたくさん集めました！

丼だけではなく、節テーマ「三河夜祭」にピッタリなグルメやスイーツもご用意しています。”どんどん”どんを食べて、エナジー全開で大青援を送ろう！！

出店

まんぷくキッチン

北京飯：900円

日本の心おむすび

まかない丼：900円

名物！カレーうどんと唐揚げのうまい店 サンビーノ

カツ丼：900円

上々

魚屋の蟹あんかけ天津丼：800円

北礼商店

ニンニクマシマシ豚丼：1000円

本間食堂(日本移動飲食販売舎)

金鯱カレーうどん：1200円

MORY’S 1POUND STEAK

特製ステーキ丼：1480円

からあげ178

オリジナルからあげ丼：900円

販売時間

試合終了直後は駐車場の混雑が予想されますので、試合を振り返りながら、ごゆっくり飲食をお楽しみください。

場外：15:45～22:00

場内：16:10～21:30