【店名変更のお知らせ】「プロマール」は「Wellni Cafe」へ

REDAS株式会社

REDAS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大丸裕介、以下「REDAS」）は、運営するプロテインCafe「プロマール」を2026年1月5日（月）より、ブランドイメージの統一およびサービス向上を目的として、「Wellni Cafe 」へ店名を変更することをお知らせいたします。

■ 店名変更の背景

心身をサポートする「ウェルネスの拠点」へ

私たちはこれまで、食を通じて心地よい時間と健やかなひとときを提供してまいりました。

今後は、弊社が展開するウェルネスブランド 「Wellni(https://wellni.jp/)」 との連携をより一層強化し、従来のカフェの枠にとどまらない、心と体の両面からライフスタイルを支える拠点として、さらなる価値創出に取り組んでまいります。

■ 「Wellni Cafe」～Healthy Food&Drink～が目指すもの

一人ひとりにフィットする「健康・美容・ダイエット」の提供

「Wellni（ウェルニ）」というブランド名には、“頑張る人を応援したい” という強い想いが込められています。

これまでプロテインをはじめ、ライフスタイルや目的に合わせた栄養摂取をサポートしてきたWellniの哲学を、カフェという日常に溶け込む形で具現化していきます。

新しい「Wellni Cafe」では、

Healthy（健康）

Beauty（美容）

Diet（ダイエット）

の3つを軸に、お客様一人ひとりの心と体の状態に寄り添い、無理なく、継続可能な食の選択肢を提供いたします。

■ 今後の営業について

店名は変更となりますが、これまで多くの方に親しんでいただいた居心地の良さはそのままに、さらに進化した「体が喜ぶ体験」をお届けしてまいります。

新しく生まれ変わる 「Wellni Cafe」～Healthy Food&Drink～ に、どうぞご期待ください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【店舗情報】Wellni Cafe（ウェルニ カフェ）

住所：東京都港区赤坂3丁目9₋1紀陽ビル２F

営業日：月～金曜日（土日祝お休み）11：00～17：00（16：00フードL.O/16：30ドリンクL.O）

決済方法：キャッシュレス

店舗Instagram：https://www.instagram.com/wellni_cafe/

詳細情報：https://redas.co.jp/

※カフェ・サービスのご利用に関するお問い合わせはInstagramのDMにて受け付けております。