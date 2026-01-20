ニューヨーカー ウィメンズ「From Winter To Spring 春待ちコーデに＋1　冬から春まで使える優秀アイテム」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「From Winter To Spring 春待ちコーデに＋1 冬から春まで使える優秀アイテム」を自社通販サイトで公開しました。

From Winter To Spring 春待ちコーデに＋1 冬から春まで使える優秀アイテム

冬の重さは少し軽くしたい。でも、春にはまだ早い。

そんな季節の狭間にちょうどいい、“今から春まで”頼れるアイテムを集めました。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-from-winter-to-spring?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-from-winter-to-spring?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

STYLE 01 Coat

都会的な洗練を纏うグレーのロングコート。細番手ウール×ナイロンのリバー素材で、軽やかさとあたたかさを両立。春はホワイトのパンツを合わせるだけで、装いに新鮮な抜け感が生まれます。

コート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51516170-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \50,820

パーカ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51716663-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

パンツ 3月上旬入荷予定

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966981-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

STYLE 02 Outer

冬のコーデに、春アウターをプラスワン。春の空気を纏って軽く羽織れる、頼れる一着です。撥水や手洗い可能など、気温も天気も揺らぐ季節にうれしい機能も。きれいめにもカジュアルにも馴染み、季節の境目を心地よくつなぎます。

アウター(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51568120-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

ジャンパースカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51496263-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \21,780

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51726560-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \14,850

STYLE 03 Gilet

羽織るだけで一格上のスタイリングが叶う、華やぎツイードジレ。冬のコートインスタイルも、春はジレに替えて気分を更新。ニット×ワイドパンツの定番コーデに重ねるだけで、装いが一気に春らしくシフトします。

ジレ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51198110-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51716960-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \13,200

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51316252-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

ネックレス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51958810-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966984-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,910

STYLE 04 Blouse

天然の柔らかさと合繊のしなやかさを持たせたビエラ素材を使用。ほどよいシアー感で、冬の装いに軽やかな抜け感をプラス。冬のワイドパンツ×ニットタートルに合わせれば、春を先取りしたレイヤードスタイルが完成します。

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618125-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51716662-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \13,200

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51316263-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \15,840

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966984-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,910

▽NEWYORKER WOMEN アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）