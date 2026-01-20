人と同じ袴は着たくない　 ミスユニバーシティ公式 一点物卒業袴レンタルがSNSで問い合わせ殺到

一般社団法人ベストオブミス

ミスユニバーシティの卒業式袴公式

https://jmca.tokyo

#振袖gram公式

https://www.furisode-gram.net

成人式・卒業式衣装を手がける振袖ブランドは、

ミスユニバーシティ公式プロジェクトとして企画・制作した

一点物オリジナル卒業袴（レンタル）新作コレクションを

2026年卒業シーズンに向けて発表いたしました。

本商品は、

・ 量産では実現できない完全オリジナルデザイン

・ “斬新なのに可愛い”を両立したビジュアル

・ ミスコン公式ならではの洗練された世界観

を特徴とし、発表直後からInstagram・X（旧Twitter）・TikTokを中心に

学生・大学関係者からの問い合わせが急増しています。

■ 開発背景｜「卒業袴が、どこか同じ」に違和感を覚えたことから

近年の卒業袴市場では、

「色違い・柄違いはあっても、どこか似ている」

「写真で見返した時に印象に残りにくい」

という声が多く聞かれていました。

そこで本プロジェクトでは、

ミスユニバーシティの価値観である

〈知性・個性・未来志向〉を衣装で表現することをテーマに、

・ トレンドに流されすぎない

・ それでいて今っぽく、SNS映えする

・ 卒業という人生の節目に“記憶に残る一着”

を目指し、

すべて一点物のオリジナル卒業袴として開発しました。

■ 商品特徴｜“量産不可”だからこそ生まれる特別感１. すべて一点物。完全オリジナルデザイン

・生地選定

・色合わせ

・刺繍・柄配置

・袴とのコーディネート

すべてをデザイナーが一点ずつ設計。

同じデザインは二度と制作されません。

２. 斬新×可愛いの絶妙バランス

・ ニュアンスカラー

・ モダン柄×古典要素の融合

・ 写真・動画で圧倒的に映える配色

「個性的なのに可愛い」

「攻めているのに上品」

という声が多く、

SNS上で“見たことがない袴”として拡散されています。

３. ミスユニバーシティ公式監修

ミスユニバーシティ出場者・OGの感性を反映し、

ステージ衣装や公式行事で培われた

“魅せ方”のノウハウを卒業袴に落とし込みました。

SNSから問い合わせランキング

１位 豹柄(金) モデルミスユニバーシティ２０２５グランプリ飯田 樺楽

２位 豹柄(銀) モデルミスユニバーシティ２０２５神奈川代表加藤杏樹

3位 フリル卒業式袴 （黒）モデルミスユニバーシティ２０２５グランプリ飯田 樺楽

４位 フリル卒業式袴 （ベージュ）モデルミスユニバーシティ２０２５宮城代表奥田 麻鈴

５位 ピンクレーススカート袴 モデルミスユニバーシティ２０２５神奈川代表加藤杏樹

■ SNSから問い合わせ殺到｜実際の反響

発表後、SNSでは以下のような反応が寄せられています。

・「これ本当に袴？可愛すぎる」

・「人と絶対被らないのがいい」

・「卒業式で着たい、どこで借りられる？」

・「写真見ただけで一目惚れした」

現在、

InstagramのDM・公式サイト・提携店舗への問い合わせが急増しており、

人気デザインは早期予約完売が予想されています。

■ レンタル概要

・商品名：ミスユニバーシティ公式 卒業袴（一点物オリジナル）

・展開：レンタル限定

・対象：大学・短大・専門学校 卒業予定者

・展開数：各デザイン1点のみ

・開始時期：順次予約受付中

※数量限定・一点物のため、なくなり次第終了

■ 今後の展開

今後は、

・ ミスユニバーシティ公式イベントでの着用

・ SNS・WEBメディアとの連動企画

・ 卒業式×自己表現をテーマにした発信

を通じて、

「卒業袴＝無難」から

「卒業袴＝自分らしさを表現する衣装」へ

という新しい価値観を提案していきます。

ミスユニバーシティ（MISS UNIVERSITY）とは、日本で唯一の全国版ミスキャンパスで、全国の大学生・短大生・専門学校生を対象に、知性・品格・社会性などを兼ね備えた次世代のオピニオンリーダー（次世代リーダー）を発掘・育成するコンテストです。外見の美しさだけでなく、「今できること」をスローガンに、社会貢献への意欲や内面の魅力、発信力なども重視され、学業と両立しながら活躍する学生が評価されます。 主な特徴対象者: 全国（北海道から沖縄まで）の大学、短大、大学院、専門学校に在籍する学生。目的: 外見だけでなく、知性、感性、社会性を持ち、将来社会を担うリーダーを発掘する。評価ポイント: 学業、社会貢献活動、スピーチ力、人間性、発信力などが総合的に評価される。運営: 「ベストオブミス」が運営に関わり、公平・透明な審査が行われる。他のミスコンとの違い: 「学生であること」そのものに価値を見出し、学業や専門分野への探求心、社会課題への関心などを評価する点が特徴。 出場までの流れ（概要）エントリー: 公式サイトから応募。書類審査: 予選出場者を選出。地方大会: 各都道府県代表（グランプリ）を選出（面接、スピーチ、ウォーキング、SNS審査など）。全国大会: 各代表が集まり、日本一の「Next leader」が決定される。 「ミス・ユニバース」とは別のコンテストですが、同様に日本の代表的なミスコンテストとして注目されており、学生生活の集大成として、また将来への大きなスタート地点として多くの学生が挑戦しています

