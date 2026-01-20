【宅配ピザ企業初！】ピザハットが経済産業省が定める「DX認定事業者」の認定を取得しました

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年1月1日付で、経済産業省が定める「DX認定制度」に基づき「DX認定事業者」として認定を取得しましたことをお知らせいたします。

DX認定制度は、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」に則り、デジタル技術を活用した経営変革の戦略策定や体制整備など、DX推進の基盤を整えた事業者を国が認定するもので 当社は、DXを通じて「お客様一人ひとりの笑顔と感動の最大化」と「持続的な企業価値向上」を目指しています。

その目標実現の一端として、お客様一人ひとりに最適化されたマーケティング活動や統合データ分析によるプロモーション戦略の高度化、店舗運営と顧客対応の最適化、市場トレンド分析と戦略立案へのデータ活用を行い、新しい宅配ピザ体験を提供してまいりました。

今回の取得は宅配ピザ企業として初の事例となります。業界に先駆けてデジタル基盤の整備を進めてきた当社の取り組みが、国の定める基準を満たすものとして正式に認められました。今後は認定事業者として、デジタル技術を活用した「新しい宅配ピザ体験」の創出を加速させ、業界のデジタルシフトに貢献してまいります。

2020年5月に施行された法改正に基づき、企業のデジタル変革を促進することを目的としています。

■ピザハットのDX戦略についてはこちら→

https://corp.pizzahut.jp/digital_transformation/

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年1月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年1月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/