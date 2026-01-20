寺門 陸 選手　カターレ富山へ完全移籍のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、寺門陸選手がカターレ富山へ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。




寺門 陸　Riku ERAKADO


生年月日：2002年11月23日(23歳)



出身地：神奈川県



身長体重：182cm、80kg



ポジション：GK



利き足：右



所属歴：


JFC FUTURO - 横浜F・マリノスジュニアユース - 横浜F・マリノスユース - 横浜F・マリノス - レノファ山口FC - 横浜F・マリノス - モンテディオ山形 - 鹿児島ユナイテッドFC



通算出場記録：








- J1リーグ戦通算　0試合出場0得点
- J2リーグ戦通算　26試合出場0得点
- J3リーグ戦通算　0試合出場0得点
- リーグカップ戦通算　1試合出場0得点
- 天皇杯通算　3試合出場0得点
- ACL通算　1試合出場0得点



寺門陸選手コメント

モンテディオ山形に関わる全ての皆さま。


このたび、カターレ富山に完全移籍することになりました。


半年間という短い期間にはなりましたが、山形のエンブレムを背負い戦えたことを誇りに思い、山形で経験した悔しさなどを糧に、必ず成長します。鹿児島に移籍しても沢山応援してくださり本当に感謝しています。


ファンサポーターの皆さまにはたくさんのパワーを頂き、そのパワーを結果に変えることができず、本当に悔しさでいっぱいです。


山形の熱いファンサポーターの皆さまは本当に最高でした。


成長した姿で会えるように、自分らしく全力で頑張ります。


本当にありがとうございました。