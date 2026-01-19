【育成年代特化】現役プロ選手・五輪担当栄養士らがチームで「家庭」を支える！バスケットボール特化型オンラインサロン「EN」がサービスを本格始動

DESAFIO合同会社（本社：神奈川県、代表：片瀬）は、バスケットボールに励む小学生から高校生までの選手、およびその保護者を対象とした、プロチーム型オンライン育成コミュニティ「EN（エン）」のサービスを本格始動いたしました。




■ 背景：練習は頑張っている。なのに「伸び悩む」親子を救いたい


日本の育成年代において、技術指導を行う指導者は多く存在しますが、パフォーマンスの土台となる「身体の使い方」「適切な食事」「折れないメンタル」を体系的に、かつ家庭で実践できる形で提供している環境は極めて稀です。「毎日練習しているのに結果が出ない」「家で何をサポートすればいいか分からない」という保護者の切実な悩みを解決するため、プロの世界では当たり前となっている「専門家チームによる多角的なサポート」を、オンラインで手軽に受けられる環境を構築しました。






■ 「EN」が提供する3つの革新的な価値



1. 業界トップクラスの専門家による「プロチーム型」サポート


個別の講師がバラバラに発信するのではなく、「心・体・食」の3領域の専門家が1つのチームとして選手を支えます。




【心】 現役プロバスケットボール選手による、実体験に基づいたメンタルコラム・指導



片瀬 俊哉


小学生からバスケットボールを始める。


大学4年時に海外のリーグを経験した後、3人制バスケットボール『3x3』へ転向。


現在は現役のプロ選手として活動している。


教師として働きながら選手活動に取り組んでいたが、退職をして起業。


バスケの技術・スポーツメンタル・スポーツ栄養の指導で育成年代のサポートを行っている





【経歴】


2013- Nippon Tornadoes(米国独立リーグIBL)


2016-17 DIME.EXE(練習生)


2018- RIZE.EXE


2020-23 SANJO BEATERS.EXE


2024-現在 ADDELM ELEMENTS.EXE



【資格】


スポーツメンタルトレーナー


アスリートフードマイスター


食アスリート協会認定講師


健康経営アドバイザー


教員免許　中高保健体育、特別支援





【体】 トップアスリートを支えるトレーナーによる、怪我を防ぐ身体の使い方指導



安藤 和生


1986年東京都生まれ。2児の父。フットサル・サッカー・格闘技・陸上・アメフト・バスケ・パデル等のトップスポーツ選手の治療やトレーニング指導を行う。治療の拠点は品川区の安樂堂鍼灸院。「ムーブメント」という、走ったり、止まったり、切り返したり、パフォーマンスの土台になる部分の指導を得意とする。





【経歴】


2004- 国立東京工業大学附属工業高等学校卒業


2009- 帝京平成大学ヒューマンケア学部卒業


2009- 東明堂石原鍼灸院入社


2012- 株式会社青藍・あい鍼灸整骨院入社


2015- 安樂堂鍼灸院として独立　今に至る


※実績詳細はホームページに記載。



【資格】


はり師


きゅう師


NSCA/CSCS


SOM/CMC など





【食】 五輪選手も担当する管理栄養士による、家庭で実践できるレシピ



植草 真奈美


体育大学卒業。保育園栄養士として実務を積んだ後、大手料理教室の本社にてヘルスケア事業部の立ち上げに従事。2016年に独立。現在は「その想いを、おいしいに」をコンセプトに、レシピ開発や商品開発を手がけるほか、オリンピック代表選手をはじめ、トップレベルのアスリートの栄養管理も担当。





【主な著書】


『オートミール健康レシピ』（扶桑社）


『はじめてでもかんたんにフリージング 安心な離乳食』（春陽堂書店）



【資格】


管理栄養士


フードコーディネーター


乳幼児食指導士


栄養教諭


中学校教諭一種免許状(保健体育)


高等学校教諭一種免許状(保健体育)


スポーツリーダー





2. 育成環境の格差をなくす「圧倒的なコストパフォーマンス」


プロレベルの環境を「一部の選ばれた選手」だけのものにせず、全国の多くの家庭に届けるため、月額1,480円（1日あたり約50円）という価格設定を実現しました 。場所や経済状況に左右されず、すべての選手に平等な成長の機会を提供します。





3. 「家庭のすぐそば」で伴走するサポート体制


一方的な配信に留まらず、LINEでの個別質問受付やZoomセッションを通じて、個々の悩みや状況に寄り添う「伴走型」のサポートを提供しています。






■ サービス概要


サービス名： オンラインサロン「EN」


対象者： 小学生（高学年）～高校生のバスケットボール選手、およびその保護者・指導者


月額料金： 1,480円（税込）


提供コンテンツ： コラム配信、レシピ、オンライントレーニング、LINE個別相談など


公式サイト： https://indigo549854.studio.site/(https://indigo549854.studio.site/)





■ 代表者メッセージ（DESAFIO合同会社 片瀬 俊哉）


「ENは単なる知識提供の場ではありません。選手たちの努力を『結果』に変えるための土台を作り、1年後の成長に圧倒的な差をつけるための場所です。私たちは全国の頑張る親子を全力でサポートしてまいります。」