【育成年代特化】現役プロ選手・五輪担当栄養士らがチームで「家庭」を支える！バスケットボール特化型オンラインサロン「EN」がサービスを本格始動

DESAFIO合同会社

DESAFIO合同会社（本社：神奈川県、代表：片瀬）は、バスケットボールに励む小学生から高校生までの選手、およびその保護者を対象とした、プロチーム型オンライン育成コミュニティ「EN（エン）」のサービスを本格始動いたしました。

■ 背景：練習は頑張っている。なのに「伸び悩む」親子を救いたい

日本の育成年代において、技術指導を行う指導者は多く存在しますが、パフォーマンスの土台となる「身体の使い方」「適切な食事」「折れないメンタル」を体系的に、かつ家庭で実践できる形で提供している環境は極めて稀です。「毎日練習しているのに結果が出ない」「家で何をサポートすればいいか分からない」という保護者の切実な悩みを解決するため、プロの世界では当たり前となっている「専門家チームによる多角的なサポート」を、オンラインで手軽に受けられる環境を構築しました。

■ 「EN」が提供する3つの革新的な価値

1. 業界トップクラスの専門家による「プロチーム型」サポート

個別の講師がバラバラに発信するのではなく、「心・体・食」の3領域の専門家が1つのチームとして選手を支えます。

【心】 現役プロバスケットボール選手による、実体験に基づいたメンタルコラム・指導

片瀬 俊哉

小学生からバスケットボールを始める。

大学4年時に海外のリーグを経験した後、3人制バスケットボール『3x3』へ転向。

現在は現役のプロ選手として活動している。

教師として働きながら選手活動に取り組んでいたが、退職をして起業。

バスケの技術・スポーツメンタル・スポーツ栄養の指導で育成年代のサポートを行っている

【経歴】

2013- Nippon Tornadoes(米国独立リーグIBL)

2016-17 DIME.EXE(練習生)

2018- RIZE.EXE

2020-23 SANJO BEATERS.EXE

2024-現在 ADDELM ELEMENTS.EXE

【資格】

スポーツメンタルトレーナー

アスリートフードマイスター

食アスリート協会認定講師

健康経営アドバイザー

教員免許 中高保健体育、特別支援

【体】 トップアスリートを支えるトレーナーによる、怪我を防ぐ身体の使い方指導

安藤 和生

1986年東京都生まれ。2児の父。フットサル・サッカー・格闘技・陸上・アメフト・バスケ・パデル等のトップスポーツ選手の治療やトレーニング指導を行う。治療の拠点は品川区の安樂堂鍼灸院。「ムーブメント」という、走ったり、止まったり、切り返したり、パフォーマンスの土台になる部分の指導を得意とする。

【経歴】

2004- 国立東京工業大学附属工業高等学校卒業

2009- 帝京平成大学ヒューマンケア学部卒業

2009- 東明堂石原鍼灸院入社

2012- 株式会社青藍・あい鍼灸整骨院入社

2015- 安樂堂鍼灸院として独立 今に至る

※実績詳細はホームページに記載。

【資格】

はり師

きゅう師

NSCA/CSCS

SOM/CMC など

【食】 五輪選手も担当する管理栄養士による、家庭で実践できるレシピ

植草 真奈美

体育大学卒業。保育園栄養士として実務を積んだ後、大手料理教室の本社にてヘルスケア事業部の立ち上げに従事。2016年に独立。現在は「その想いを、おいしいに」をコンセプトに、レシピ開発や商品開発を手がけるほか、オリンピック代表選手をはじめ、トップレベルのアスリートの栄養管理も担当。



【主な著書】

『オートミール健康レシピ』（扶桑社）

『はじめてでもかんたんにフリージング 安心な離乳食』（春陽堂書店）

【資格】

管理栄養士

フードコーディネーター

乳幼児食指導士

栄養教諭

中学校教諭一種免許状(保健体育)

高等学校教諭一種免許状(保健体育)

スポーツリーダー

2. 育成環境の格差をなくす「圧倒的なコストパフォーマンス」

プロレベルの環境を「一部の選ばれた選手」だけのものにせず、全国の多くの家庭に届けるため、月額1,480円（1日あたり約50円）という価格設定を実現しました 。場所や経済状況に左右されず、すべての選手に平等な成長の機会を提供します。

3. 「家庭のすぐそば」で伴走するサポート体制

一方的な配信に留まらず、LINEでの個別質問受付やZoomセッションを通じて、個々の悩みや状況に寄り添う「伴走型」のサポートを提供しています。

■ サービス概要

サービス名： オンラインサロン「EN」

対象者： 小学生（高学年）～高校生のバスケットボール選手、およびその保護者・指導者

月額料金： 1,480円（税込）

提供コンテンツ： コラム配信、レシピ、オンライントレーニング、LINE個別相談など

公式サイト： https://indigo549854.studio.site/(https://indigo549854.studio.site/)







■ 代表者メッセージ（DESAFIO合同会社 片瀬 俊哉）

「ENは単なる知識提供の場ではありません。選手たちの努力を『結果』に変えるための土台を作り、1年後の成長に圧倒的な差をつけるための場所です。私たちは全国の頑張る親子を全力でサポートしてまいります。」







