2026年最新発売【Android16×Gemini AI搭載】“全部入り”タブレット「AORLYM P10」6部品付属、新品限定14900円
AI時代に求められる「使いやすさ」と「コストパフォーマンス」を両立した、
Android16搭載タブレット「AORLYM P10」 が、日本市場向けに正式発売されました。
本製品は現在、日本国内では楽天市場限定販売となっており、
通常価格 18,900円（税込） のところ、
新品期限定特価 14,900円（税込） にて提供されています。
AORLYM P10イメージ図
■ Android16 × Gemini AI統合、次世代タブレット体験
AORLYM P10は、最新OS Android16 を採用し、
Gemini AI統合により、検索補助、文章作成、学習サポート、情報整理などを直感的に行える
AI対応Androidタブレットです。
日本国内で検索需要の高い
「Android タブレット 本体」「AI タブレット」「学習用 タブレット」「仕事用 タブレット」
といった用途に対応し、学生からビジネスユーザーまで幅広く活用できます。
■ 10インチHD × 90Hz、動画も操作もなめらか
10インチ HD解像度 IPSディスプレイと
90Hzリフレッシュレートを搭載。
スクロール操作や動画再生が非常に滑らかで、
YouTube、Netflix、Prime Videoなどのストリーミング視聴にも最適です。
さらに Widevine L1対応 により、高画質コンテンツを快適に楽しめます。
「大画面 タブレット」「動画視聴用 タブレット」「電子書籍 タブレット」
を探しているユーザーにも適した一台です。
■ 48GB RAM＋128GB、2TB拡張対応の圧倒的容量
48GB RAM（8GB＋仮想40GB拡張） と
128GBストレージ を標準搭載。
アプリの同時起動やマルチタスクも快適で、
さらに 最大2TBのmicroSDカード拡張 に対応するため、
写真・動画・資料・学習データを大量に保存可能です。
「大容量 タブレット」「コスパ タブレット」「ストレージ重視 タブレット」
といった日本市場の検索ニーズにも合致しています。
■ 届いてすぐ使える“6点フルセット”同梱
AORLYM P10は、タブレット本体に加え、
専用保護ケース
タッチペン
Bluetoothキーボード
Bluetoothマウス
強化ガラス保護フィルム
有線イヤホン
を同梱した フルセットモデル。
追加購入不要で、
ノートPCのように使えるタブレット として、
オンライン授業、在宅ワーク、リモート会議にもすぐ対応できます。
■ 発売情報
商品名：AORLYM P10 タブレット（フルセット版）
販売場所：日本楽天市場限定
通常価格：18,900円（税込）
新品期限定特価：14,900円（税込）
▼ 商品ページ（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p12/
■ AORLYMについて
AORLYMは、Androidタブレットを中心に、
高性能・高コストパフォーマンス を追求した製品開発を行うブランドです。
日本市場においても、日常使いから学習・ビジネス用途まで、
幅広いニーズに応える製品を展開しています。