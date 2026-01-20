業界最大級1.43インチAMOLEDディスプレイ搭載！SILLAID初のゴルフGPSウォッチ「GW20」新発売

株式会社イーノウ・ジャパンSILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20

SILLAID（シライド）は、2026年1月12日、ブランド初となるゴルフGPSウォッチ 「GW20」 を発売いたしました。

SILLAIDは、EENOUR（イーノウ）が展開するハイエンド向けゴルフブランドとして、より高精度な測定性能と、快適な操作性を追求したゴルフギアを提供しています。

今回登場した「GW20」は、SILLAID初のゴルフGPSウォッチとして、ゴルフ場ナビゲーション機能と運動・健康データの記録機能を一体化。ゴルフプレー中に必要な情報を、より直感的かつ効率的に把握できるよう設計されており、ゴルファーの戦略的な判断をサポートします。

GW20の特徴

1、業界最大級ディスプレイ × AMOLEDの高視認性

GW20は、業界最大級※1.43インチのAMOLEDディスプレイを搭載。MIPディスプレイと比べ、高いコントラスト、滑らかな表示、そして細部まで鮮明な描写を実現しています。明るい屋外はもちろん、曇天や薄暗いシーンでも画面情報をはっきりと読み取ることが可能です。

また、大型ディスプレイを採用しながらも、本体重量は約29g（ベルトを除く）という軽量設計を実現しています。装着していることを忘れるほどの軽さで、スイングのリズムを崩さず、18ホール快適にプレーしていただけます。

※当社調べ

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20 AMOLEDディスプレイ 1.43インチ

2、直感的でスムーズなタッチ操作

・3点間距離表示

画面上の任意の地点をタップするだけで、「現在地から目標地点まで」と「目標地点からグリーンセンターまで」の距離を瞬時に計測します。レイアップを選ぶか、ハザード越えを狙うかといった判断も、数値に基づいて行えます。

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20

・コースマップで自在に戦略調整

ホール全体のレイアウトを把握しながら、必要に応じて「＋」「-」ボタンで拡大・縮小ができ、球道形状やハザードの位置に合わせた戦略的な判断をサポートします。

・FCB画面で情報を集約

グリーン前／中央／後方の距離、現在時刻、ホール情報を一画面に集約表示します。画面下部のエリアをタップすることで、ホール切替やスコア画面への移動もスムーズに行え、プレー中の操作効率を高めます。

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20

3、コース全体を把握できる

GW20は、ホール全体のレイアウトを表示しながら、現在地からグリーン前・中央・後方までの距離をひと目で確認できます。

さらに、最大6カ所までのハザード情報を表示し、バンカーや池、林など主要なハザードの距離と位置関係を分かりやすく把握できます。

単一の目標までの距離を正確に測るレーザー距離計に対し、GPSウォッチは、コース全体を俯瞰しながら状況を把握し、戦略的な判断を行うのに適しています。

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20

4、マルチ衛星対応の高精度測位、世界4万以上のゴルフ場を収録

GW20は、GPS、GLONASS、GALILEO、BeiDouなど複数の衛星測位システムに対応し、GNSS による安定した測位を実現しています。

日本国内3,499コースのゴルフ場マップを内蔵し、日本のゴルフ場約99％をカバー。世界40,000以上のゴルフ場マップをあらかじめ収録しており、海外ラウンドや地域をまたいだプレーにも対応します。

5、プレーデータの記録と分析でスコアアップをサポート

タッチ操作だけで、ショット数・パット数・フェアウェイキープ率・罰打などのプレーデータをホールごとに記録可能。

さらに、GW20はBluetoothでスマートフォン専用アプリと連携し、ラウンド履歴や各種データをまとめて管理・分析。プレーデータを振り返りながら、次のラウンドに向けた戦略立てに役立てることができます。

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20 スコア アプリ

6、日常の健康データ管理にも対応

ゴルフ機能に加え、GW20は日常の健康管理デバイスとしても使用可能。

・心拍数

・血中酸素飽和度（SpO2）

・運動距離、歩数、消費カロリー

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20 健康データ管理

7 便利な付加機能

・スマートフォンの着信や各種アプリ通知をリアルタイムで表示

・多言語対応（8言語）

・距離単位切替（メートル／ヤード）

・防水性能：3ATM

商品情報

ディスプレイ：円形 1.43インチAMOLED

タッチパネル：対応

メモリ：

・RAM：64 Mbits

・ストレージ：eMMC 32GB（最大32GB）

Bluetooth：対応（Bluetooth 5.3）

バッテリー容量：ポリマー電池 300mAh

充電方式：4ピン磁気吸着充電

充電時間：約1時間15分

GPS作動時間：約8時間以上

防水性能：3ATM

操作温度範囲：-10℃～45℃

充電温度範囲：0℃～45℃

サイズ：直径47.5mm × 厚さ12.5mm

重さ：約29g（ベルトを除く）

店舗情報

SILLAID ゴルフGPSウォッチ GW20

【公式サイト】https://dada.link/_LLvY1(https://dada.link/_LLvY1)

【Amazon】https://dada.link/LZVz2a

【楽天市場】https://dada.link/Hl0gAd

【Yahoo】https://dada.link/RTxObo