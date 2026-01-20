なぜ、あの企業は『Front Agent』を選んだのか？ITから不動産・製造まで、組織の会話データを資産に変えた企業の導入事例を無料公開

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、Front Agentの導入を検討されている企業担当者様に向け、ホワイトペーパー「Front Agentの活用法が分かる導入事例集」を無料公開いたしました。

本資料では、IT・SaaS企業にとどまらず、不動産業界や製造業など、近年導入が加速している多様な業界における活用事例を体系的にまとめています。

Front Agentとは

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

業界ごとに異なる音声解析AI「Front Agent」への期待と、情報収集の課題

昨今、営業DXやAI活用は全産業的なトレンドとなっていますが、その活用目的は業界によって大きく異なります。

例えば、IT業界では「インサイドセールスの効率化」が重視される一方、不動産業界では「コンプライアンス遵守と接客品質の均一化」、製造業では「顧客の要望キャッチアップと開発への活用」など、解決したい課題は多岐にわたります。

これまで市場からは、「自社と同じ業界の企業が、具体的にどのような課題解決のためにFront Agentを利用しているのか知りたい」という声を多くいただいておりました。しかし、事例が散在しており、自社にマッチした情報を探すのが困難な状況でした。

そこで今回、各業界の代表的な成功事例を一冊に集約し、「業界ごとの活用パターン」や「得られた成果」をまとめて確認できる事例集として公開する運びとなりました。

ホワイトペーパー「Front Agentの活用法が分かる導入事例集」について

本資料では、業界特有の課題に対し、Front Agentの機能をどう組み合わせ、どのようなビジネスインパクトを生み出したかを詳説しています。

＜このような方におすすめ＞

・Front Agentの導入を検討しており、自社に近い業界の活用事例を知りたい方

・業界特有の商談スタイルにAIがどう適応できるか確認したい方

・「顧客の声（VoC）」の分析を行い、経営や現場改善に活かしたい方

・商談分析を通じて、組織全体のスキル底上げを図りたい方

本ホワイトペーパーは、以下のURLより無料でご確認いただけます（所要時間：約1分）

URL：https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。