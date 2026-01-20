２月28日に「公務員をめざす方むけの合同業務説明会」を初開催！　～奥大和（奈良県南部・東部）19市町村と奈良県庁～

奈良県

奥大和（奈良県南部・東部地域）19市町村と奈良県庁がブース出展する合同業務説明会を開催します。

「公務員ってどんな仕事？」「奥大和ってどんなところ？」「市町村や県庁の職員と話してみたい。」そんなあなたも大歓迎！

公務員志望の方、就職・転職を検討中の方など、どなたでも参加いただけます

日時：2026年２月28日（土）12:30～17:30（受付12:00～）

会場：奈良商工会議所（近鉄「大和西大寺駅」から徒歩３分）

申込：2026年２月27日（金）まで

【学生】https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1103

【既卒】https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2199

会場では、「就活に役立つ応援講座」も同時開催📝

聞くだけで差がつく！ “合同業務説明会の立ち回り必勝法”

言い方をかえれば合格が近づく！ “人事担当が「会いたい」と思う話し方”

地域に根ざした働き方に興味がある、公務員の仕事・やりがいを知りたい、現役職員からリアルな話を聞きたい、そんな思いを持つ方ぜひご参加ください。

職員と直接会話し、ネットでは分からない“生の情報”をゲットできます

まずは気軽に参加して、奥大和の市町村や県庁で働く未来をイメージしてみませんか？

ここから、キャリアの第一歩を踏み出しましょう

＜参加団体＞

️奥大和19市町村 ️

【南部エリア】

五條市、御所市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町、

黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

【東部エリア】

宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村

🏢奈良県庁🏢

お問い合せ 奈良県 知事公室 美しい南部東部振興課 TEL：0744-48-3015