NEOWIZ『Lies of P: Overture』、New York Game Awardsで最優秀DLC賞を受賞！

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））が提供する『Lies of P: Overture』は、現地時間1月18日に米・ニューヨークのSVAシアターで行われた「2026 New York Game Awards」（ニューヨーク・ゲーム・アワード）にて、最優秀DLC賞（NYC GWB Award for Best DLC）を受賞いたしました。

「New York Game Awards 2026」で最優秀DLC賞を受賞した『Lies of P: Overture』

New York Game Awardsは、ニューヨーク・ビデオゲーム評論家協会（NYVGCC）が主催する、全世界のビデオゲームの中から優れた作品を称えるアワードです。2012年から開催され今回で15回目を迎えます。

最優秀DLC賞を受賞した『Lies of P: Overture』は、Lies of P本編の世界観を引き継ぎつつ、より深めた点を評価いただきました。マップや武器などの単純な拡張ではなく、『Lies of P: Overture』独自の物語や戦闘アクションを通じて、完成した”一つの作品”として認められました。



スペイン「3DJuegos Lenovo Awards 2025」、イギリス「Golden Joystick Awards 2025」にて、最優秀DLC・拡張コンテンツを受賞。また、「2025年韓国ゲーム大賞」で優秀賞および技術創作賞（キャラクター部門）も受賞しており、グローバル全体での評価をいただいています。

『Lies of P: Overture』

『Lies of P』のダウンロードコンテンツで、昨年2025年6月7日（土）にリリース。

『Lies of P』本編の前日譚となり、主人公の「ゼペットの人形」が時を越え、崩壊寸前のクラットで、伝説のストーカー「レア」との物語を紡いでいきます。

情緒的な物語、新しいリージョンアーム、新しい武器の組み合わせ、屈強なボスなど、プレイヤーから熱狂的な支持をいただいています。

ROUND8スタジオ長 パク・ソンジュン コメント

今回の受賞は、我々「ROUND8」開発陣にとって、開発力を評価いただいた価値ある結果だと思います。

今後も、『Lies of P』の次回作をはじめ、魅力あるPC・コンソールゲームの新作をお披露目していきます。

