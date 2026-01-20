海外展開において重要な知財・AIを活用した特許戦略・国際法務をテーマとした「海外展開セミナー第3回集中講座」を1/30(金)に開催！

写真拡大

グローバルコネクト福岡ネットワーク（福岡県）


　海外展開セミナーの集中講座では、グローバルな海外展開に成功している企業の経営者等から成功・失敗を含むリアルな実体験をお話いただくとともに、マーケット情報や輸出にかかる法規制などの講座を複数回開講し、海外市場での販路拡大に向けた実践的なスキル習得を支援します。


　グローバル市場への挑戦が加速する一方、知的財産の侵害リスク、特許活用、海外法務対応の難しさなど、多くの企業が見えにくい壁に直面しています。


　第3回目となる1月30日（金）は、海外展開の最前線で活躍する知財・AIを活用した特許戦略・国際法務の第一線の専門家を講師に迎え、「世界で勝つために今、抑えるべき実務ポイント」を集中的に解説します。


　無料開催ですので、お気軽にご参加ください。


１　開催方法

　オンライン開催


２　開催概要

・日　　時：2026年1月30日(金)　14:00～16:40


　　　　　　第1部　14:05～14:50　『海外展開する際の知的財産の注意点』


　　　　　　　　　　講師：中辻特許事務所　弁理士　中辻　史郎 氏


　　　　　　第2部　14:50～15:35　『中小・ベンチャーが勝つためのAIを活用した特許戦略』


　　　　　　　　　　講師：株式会社AIDAO　代表取締役CEO　村田 光司 氏


　　　　　　第3部　15:35～16:35　『2026年九州の企業のASEAN進出の最新状況、ASEAN進出時の法務リスクとその対応戦略』


　　　　　　　　　　講師：One Asia Lawyers Group　代表弁護士　栗田 哲郎 氏


・開催方法：Zoomによるオンライン配信


・定　　員：200名（開催日当日直前まで募集中）


・参加料金：無料


・主　　催：グローバルコネクト福岡


　　　　　（福岡県商工部スタートアップ推進課海外展開支援係）


※参加申込の受付は先着順で行います。


※定員に達した場合は、期日よりも前に申込を締め切る場合があります。


３　主催

　グローバルコネクト福岡（福岡県商工部スタートアップ推進課）


4　参加申込方法

　本セミナーにご参加の方はこちら(https://global-connect3.peatix.com/)からお申し込みください。


　※参加料無料！
　定員あり・先着順ですので、お申し込みはお早目に！



<個人情報の取り扱いについて>
お客様に入力して頂いた個人情報は、以下の通り、各社のプライバシーポリシーに基づき保管します。


グローバルコネクト福岡ネットワークのプライバシーポリシーはこちら(https://gcfukuoka.com/privacy_policy)


5　お問い合わせ先

グローバルコネクト福岡　


電話：092-643-3430


H P ：https://gcfukuoka.com/