96％もの管理栄養士が推奨しました。ごま屋だから作れたセサミンリッチ(R)な黒ごまパウダー

カタギ食品株式会社

ごまの専門メーカーであるカタギ食品（本社：大阪府寝屋川市）が、当社独自のセサミン含有量の多い製品として知られている「セサミンリッチ(R)」シリーズの一つ、「さらふわごまパウダー（黒）」のパッケージをインパクトのあるデザインにリニューアルしました。


サプリでももうすっかりおなじみになった健康成分のセサミンを通常より多く含むごまを使用し、特殊技術でさらさらのパウダーに加工した当社の自信作です。


この機会にセサミンリッチ(R)さらふわごまパウダーをご愛用ください。



（カタギ食品HP： https://www.katagi.co.jp/(https://www2.katagi.co.jp/) )



【リニューアル商品】セサミンリッチ(R)さらふわごまパウダー黒

　＜セサミンリッチ(R)さらふわごまパウダーとは＞


■素材が違う

※自社調べ

・普通のごまよりセサミンを約4倍多く含む“セサミンリッチ(R)黒ごま”を使用しています。


・サプリと違い、混じりっ気ナシのごま100％なのでごまの栄養をまるごと摂取できます。





■特殊加工でキメの細かなパウダー化に成功

パウダー化しにくいとされる油分の多い食品を液化窒素を用いた凍結粉砕加工することできめの細かなパウダー化を実現することができました。






■管理栄養士がお墨付き

※全国医療機関管理栄養士313人におけるアンケート調査/2025年8月実施。セサミンの栄養を手軽にとれる商品として「セサミンリッチ(R)さらふわごまパウダー黒」をおすすめしたいと96％が回答。(株)ファンデリー

開発段階で医療機関管理栄養士に試みたアンケート結果で、96％もの管理栄養士から“推奨したい商品”としてお墨付きをいただきました。





■食品ロスへの取り組みとして賞味期限を延長

賞味期間を9ヵ月から12ヵ月に延長しました。これにより販売できる期間が長くなり、 廃棄量を減らすことが可能になりました。


＜いりごま・すりごまとの違い＞




■食材となじみやすい

粒子が細かいので固形・液体を問わず、何にでも混ざりやすい


■吸収力が高い

粒がなく、硬い表皮もないので体内に入ってから早く消化され、栄養として吸収されやすい


■食べやすい

なめらかな歯触りで口溶けがよく、歯にはさまることもない


＜「さらふわ」だからこんな使い方＞


■ササッと混ぜる

パウダー状なのでどんな食材にもすぐなじみます。お菓子作りにも。


■ササッとかける

つぶつぶ感がないので、まんべんなく食材をおおうことができます。揚げ物の衣に、だんごの衣に。


■ササッと使う

さらっとしているのでスプーンですくいやすく、食卓でもササッと使えます。




牛乳に混ぜて

まぶして

生地に練り込んで

〈商品詳細〉


⚫️商品名：セサミンリッチ(R)さらふわごまパウダー黒50g


⚫️原材料名：いりごま（国内製造）


⚫️内容量：50g


⚫️価格：260円（税込）※参考価格


⚫️発売日：2026年1月出荷分より順次


⚫️商品紹介ページ： https://www2.katagi.co.jp/products/sesamin/powder-sesame-b50.html



