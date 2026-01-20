「大寒」にあわせて温活に関する意識調査を実施忙しい日常では「手軽さ・タイパ重視」の温活が主流にファミマルを活用した“ながら温活”とファミリーマート社員おすすめ「追い生姜」を紹介

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「もっと美味しく」の一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」より「濃厚な味噌仕立て鶏団子汁」「だしを味わう鍋焼うどん」など大寒時期の温活にぴったりのバラエティー豊かな商品を展開しています。

このたび、20～60代の男女500名を対象に、「寒さ対策『温活』に対する消費者の意識調査」を実施しました。近年の忙しい日常や物価高といった社会背景を踏まえて、温活に関する意識傾向を発表いたします。また、ファミリーマート社員が実践するファミマル商品を使った「ファミマル温活術」も公開いたします。

■”タイパ”の良さを重要視する「ながら温活」が近年の温活トレンドに！

48.4％が、日常生活が忙しくなったと回答。

温めるだけで満足の食事・温活ができる「ファミマルの冷凍商品」

温活を実施したことのある500名に「冬の時期（12～2月）に、温活を意識していますか？」と聞いたころ、90.8％が意識していると回答。冬の時期に温活意識が高まる傾向がある一方で、「3年ほど前（コロナ禍以前など）と比較して、日常生活は忙しくなったと感じますか。」と聞いたところ、「ここ数年で日常生活が忙しくなった」と48.4％が回答、特に温活をするうえで重要視していることは、「手軽にできること」71.2％、「忙しくても続けやすいこと」44.7％、「すぐ温まること」42.0％、「タイパが良いこと」27.0％の結果となり、時間効率を意識した温活に重きをおいている傾向が浮き彫りになりました。さらに、77.2％は特別なことをするよりも、日常生活の中で取り入れたいと意識していると回答し、無理なく実施できる温活が求められています。

また、温活を実施するにあたり、光熱費（電気代・ガス代）を意識するかを聞いたところ、80.6％が意識すると回答し、節約しながら温活したい意向が高まっていることが分かりました。こうした結果から、専用アイテムを使ったり、暖房をつけたり、全身でお風呂に浸かるといった「特別な時間を設ける温活」が主流だったこれまでの温活から、近年は日常生活の忙しさに加え、物価高や光熱費高騰の影響も背景に、より手軽でコストを抑えながら、時間効率（タイパ）を意識した温活へとシフトしている傾向がうかがえ、特別な準備や負担を伴わず、日常生活の延長線上で無理なく取り入れられる温活に注目が集まっています。

ファミマルでは、温めるだけで満足度の高い食事と体を温めることのできる冷凍食品を展開しています。「だしを味わう鍋焼うどん」は、ガスコンロやIHコンロで約10分温めることで湯気とともに広がるだしの香りが食欲をそそり、手軽に体を温めることができます。直接火にかけるアルミ鍋容器もついており、短時間で調理できるため忙しい日常の中でも取り入れやすい温活としておすすめです。他にも、「牛肉と野菜の旨み溶け込む牛すき焼き鍋（うどん入り）」「炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん」「牛肉の旨みあふれるカレーうどん」などバラエティー豊かな商品を揃えています。

手軽さ・タイパ需要で「ホット飲料」が人気の温活に！

冬の温活として行っていることを質問したところ、1位「温かい飲み物を飲む」76.6％、2位「服装で部分的に温める（首・お腹・足）」62.6％、3位「湯船に浸かる・半身浴をする」58.0％となり、手軽さ・タイパ意識の高まりから、無理せず日常に取り入れられて、価格的にも実施しやすい「ホット飲料」が人気の温活術となりました。

また、温活目的で購入するコンビニ商品を聞いたところ、1位「ホット飲料」41.8％、2位「スープ」23.7％、3位「おでん」20.4％となり、コンビニで購入できる手軽さも重要なポイントとなります。

【調査概要】

実施時期：2026年1月10日（土）～2026年1月12日（月）

対象：全国の 20～69 歳の男女 温活を実施したことがある方。

調査手法：インターネットリサーチ

サンプル数：500サンプル（性年代別均等割り付け）

調査実施機関 ：楽天インサイト

【調査概要】

実施時期：2025年12月8日（月）～2025年12月10日（水）

調査対象：ファミリーマート社員 64人

有効回答数：64人

■ファミリーマート社員おすすめの温活術は「追い生姜」

ファミリーマート社員に「普段、寒い時期に取り入れている温活習慣」を聞いたところ、「温かい飲み物を飲む」が最も多く46.9％となり、約半数の人が特に実践している温活術になりました。また、ファミリーマート社員の温活アレンジとして、ホットドリンクや「根菜入りつくねの和風スープ」「濃厚な味噌仕立て鶏団子汁」などのスープやおでんに生姜を追加する「追い生姜」も人気になっています。生姜は体を温める食材として知られており、温かい飲料や料理に加えるだけで実践できることから、日常生活にも手軽に取り入れやすい温活の食習慣として注目されています。

【商品詳細】

【商品名】だしを味わう鍋焼うどん

【価格】499円（税込538円）

【内容】3種の削り節など北海道産真昆布からとっただしを使用し風味豊かに仕上げた鍋焼うどんです。

【商品名】牛肉の旨みあふれるカレーうどん

【価格】554円（税込598円）

【内容】28種類のスパイスを使ったカレー粉を使用した和風だしと牛肉の旨みを感じられるカレーうどんです。

【商品名】炒め唐辛子が効いた旨辛チゲうどん

【価格】499円（税込538円）

【内容】熱した釜でごま油、にんにく、2種の唐辛子を炒めた、香ばしい香りと旨辛な味わいが特徴のチゲうどんです。

【商品名】牛肉と野菜の旨み溶け込む牛すき焼き鍋（うどん入り）

【価格】598円（税込645円）

【内容】牛肉と白菜やねぎなどの野菜、コシのあるうどんが入った食べごたえのあるうどん入りの牛すき焼き鍋です。

【商品名】濃厚な味噌仕立て鶏団子汁

【価格】239円（税込258円）

【内容】「具を味わう」シリーズの、大きめな鶏団子をたっぷり入れた具沢山みそ汁です。具材は、味付鶏団子、キャベツ、ねぎ入りです。

【商品名】根菜入りつくねの和風スープ

【価格】406円（税込438円）

【内容】メイン具材のつくねは豆腐でふんわり感、れんこんでシャキシャキ食感を加えています。具材には、はるさめ、大根、人参、ほうれん草などを使用し、彩り良く仕立てました。

※一部店舗・地域によっては取り扱いのない場合がございます。

【商品名】和風だし香るおでん

【価格】297円（税込320円）

【内容】かつお節ベースのつゆに、昆布の旨みを加えた和風だしが香る、8種の具材入りのおでんです。

※一部店舗・地域によっては取り扱いのない場合がございます。※沖縄地区除く

【商品名】香り引き立つ生しょうが

【価格】135円（税込145円）

【内容】粗おろしでシャキシャキした食感とみずみずしい香りが特長のしょうがです。

※一部店舗・地域によっては取り扱いのない場合がございます。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※一部地域では価格が異なります。

【キャンペーン情報】

■「温活」に欠かせないホット飲料がおトクに楽しめるキャンペーンを実施！

対象のホットドリンクを買うと、次回使える30円引き割引券がレシートに印字されます。

さらに、ファミペイを提示いただくことでファミマポイントを各50円相当還元します。

※対象商品は売場にてご確認ください。

実施期間：2026年1月27日（火）～2026年3月2日（月）

割引券使用期間：2026年1月27日（火）7:00～2026年3月9日（月）

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報：ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。