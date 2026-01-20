【神奈川県小田原市】「小田原市で技術職になりませんか？」大学等推薦特別選考を実施します

小田原市

3月から申し込み受け付けを開始する職員採用試験(前期)において、一部の技術職を対象に、従来の採用試験と並行して、大学または大学院からの推薦を用いた「大学等推薦特別選考」を実施します。

■本試験制度の特徴

・推薦の対象大学（院）の指定はありません。

・第1次試験は書類選考とウェブ適性検査を実施します。公務員試験および専門試験

は実施しません。

・申込締め切り日から約2カ月間で合格発表まで行うため、従来の採用試験に比べ、

試験に要する期間が大幅に短縮されます。

■試験区分、募集人数、受験資格

■日程・試験内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107858/table/196_1_a6ceadfd35d0b8e503a4d463322c549b.jpg?v=202601201051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/107858/table/196_2_14fa6d5cd369aeefbbc204c631e32323.jpg?v=202601201051 ]申し込みはこちらから :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/about/staffin/saiyou/p40636.html

【問い合わせ先】

小田原市職員課（電話：0465-33-1241）