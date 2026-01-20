テナントと長年揉めていた問題アパートが、高値で売れた理由。

株式会社SA

1階テナントとの長年のトラブル。建物は劣化が激しく、雨漏りに加えて、過去には受水槽から大量の水漏れも発生。オーナーはクレーム対応に疲れ果て、売却を急ぐ状況に追い込まれていました。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、まず1階テナントと何度も訪問と対話を重ね、関係を丁寧に再構築。買主にも事前面談を実施し、将来の運営に対する安心感を持ってもらえる環境を整えました。

物件の状態と人間関係の両方に向き合うことで、信頼の土台を作り、結果として想定以上の条件での売却を実現。“トラブルが続くアパート”も、対話の積み重ねが資産価値を変えていきます。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s4hr16sYzwU ]

日時：2026年1月27日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

1,000件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/