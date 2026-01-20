1団体最大20万円｜川を楽しむ、川を守る団体・個人への寄付プロジェクト『1% to rivers』の公募がスタート

株式会社creato

遊漁券のオンラインサービス「つりチケ」を運営する株式会社creato（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：瀬川貴之）は、2025年12月25日（木）より『1% to rivers』プロジェクトの支援対象となる団体・個人の公募を開始いたしました。 本プロジェクトは「つりチケ」での遊漁券取扱高の1%を、豊かな水辺環境と文化の維持に取り組む方々へ寄付する取り組みです。

『1% to rivers』寄付先公募の背景

私たちが豊かな川や湖で釣りを楽しめるのは、日々、魚を育み、釣り場を整える「川の守り人」たちの地道な活動があるからです。しかし、担い手不足や高齢化により、その素晴らしい水辺文化の維持は危機的な状況にあります。

本プロジェクトは、釣り人が遊漁券を購入するという日常的な行為を、川の未来を守る力へと変える試みです。

2025年6月から9月における「つりチケ」での遊漁券取扱高の1％が原資となります。川や魚のことをもっと好きになるための活動に寄付していきます。（1件当たり5万円～20万円、複数採択予定）

「現場の熱意」を形にするために。私たちがサポートしたいこと。

本プロジェクトは今回、物品寄付や交通費などの経費精算も含めた「柔軟な支援形態」を採用しました。その理由として、日本の川の未来を守る「現場の切実な声」に応えたいと考えたからです。

学生の皆様へ：その「探究心」を応援したい

「もっと調査に行きたいが、部費や自費では交通費が負担になる」「もう少し良い機材があれば、より深い研究ができるのに」。そんな学生の皆さんの純粋な意欲を応援します。学校のルール等で現金の直接受領が難しい組織でも、物品提供や実費精算という形で、皆さんのフィールドワークを支えます。

有志団体の皆様へ：その「地道な汗」を応援したい

「草刈り機の燃料代」、「ルール徹底のための看板制作費」、「若い人に釣りを楽しんでもらうためのレンタル道具購入費」など。そんな地域の川の自然を守る、楽しさを伝える方々の負担を軽くしたい。私たちは、規模の大きな組織だけでなく、現場で実際に汗を流している少人数の有志の方たちの情熱も支えたいと考えています。

公募概要

本プロジェクトは、寄付先を一方的に決めるのではなく、開かれたプロセスを採用します。これは支援の透明性確保と同時に、釣り人一人ひとりが「自分ごと」として川・湖の未来づくりの活動を知り、支援できる試みです。

【支援形態】

学生組織や任意団体において「現金の受領が禁止されている」「会計報告が負担」といった場合を想定し、２つの支援形態を採用いたします。申請枠内（上限額内）において組み合わせていただくことも可能です。

物品による支援： 活動に必要な備品（調査用ウェーダー、網、水質分析キット、清掃用具、看板など）を事務局が購入し、現物を寄付します。

寄付金による支援： 組織として直接受領が可能な団体には、寄付金として支援します。またフィールドワークに伴う移動交通費や材料費等を、領収書に基づき事務局が精算・お支払いします。

【募集対象となる団体・個人】

大学・専門学校等の部活動、サークル、研究室

地域の川守りボランティア、漁協の若手グループ・青年部

水辺環境の保全や文化継承に取り組むNPO法人、個人など

【募集する活動テーマ例】

魚道の設置や産卵場の造成といった環境改善活動

在来種の調査や水圏生態系のモニタリング、研究活動

子ども・若者向け釣り教室や、水辺の清掃活動。川の魅力を伝える啓発活動など

【公募期間】 2025年12月25日（木）～ 2026年2月15日（日）

【応募方法】 応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_PUjTgUMuioF-5n0VEULsisFpbcGfreQ0Xh4NM2WESjVGoA/viewform)より、活動内容および希望する支援形態をご入力ください。

URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_PUjTgUMuioF-5n0VEULsisFpbcGfreQ0Xh4NM2WESjVGoA/viewform

【選考方法】事務局により候補団体を選定。その後「つりチケ」ユーザーによるオンライン投票を実施。

【支援時期】2026年4月を予定

今後の展望

『1% to rivers』は、一過性の寄付で終わるものではありません。寄付を受けた団体がどのような活動を行い、川がどう変わったのかを「つりチケ」を通じて発信することで、釣り人と現場を繋ぐコミュニティを育んでまいります。 私たちはテクノロジーと現場の熱意を融合させ、100年後も子供たちが魚釣りに夢中になれる、豊かな水辺環境の創出に挑戦し続けます。

株式会社creato（クリート）について

2014年に名古屋市で設立。水辺環境の保全や水辺文化の創出を目的とする一般社団法人ClearWaterProjectとの両輪経営で、遊漁券オンラインサービス「つりチケ」やキャンプ場の運営などを行っています。2023年には「あいち生物多様性企業認証」の優良認証を取得。テクノロジーと現場の知見を融合させ、豊かな水辺文化の創出に挑戦し続けています。

【会社概要】 株式会社creato（クリート） 〒468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口2-1403-703 公式サイト：https://creato-c.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社creato（クリート） 部署：つりチケ運営事務局 担当：西山 メールアドレス：pr.tsuritickets@creato-c.jp