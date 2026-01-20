「将来の経営を誰に託すか」客観的な判断軸を。リードクリエイト、経営役員適性アセスメント『Authentic』を本格提供開始。上場企業のサクセッションプランを支援

株式会社リードクリエイト

リーダーの選抜/育成・組織開発を支援する株式会社リードクリエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役 赤塚 史哉）は、企業の経営層選任における候補者の資質を可視化する『Authentic（オーセンティック）プログラム』を本格的に提供開始しました。

■経営を託す人材をどう見極めるか

企業経営における最も重要な意思決定のひとつが、「誰に経営を託すのか」という問いに他なりません。社会・市場の不確実性が高まる中で、企業価値を持続的に高めていくためには、単に目の前の課題に対応するのではなく、将来の経営を託すにふさわしい後継人材をいかに見いだし、育て、選び抜くかという視点が不可欠です。

リードクリエイトは、創業から30年にわたり、国内有数の大手企業を中心に500社以上、15万人を超える管理職候補者の評価に携わってきました。その知見と実績を礎に、サクセッションプランの中核を担う「人選の質」を高めるべく、経営層のための評価プログラムを磨き続けてきました。

経営層の選任において重要なのは、過去の実績や肩書にとらわれず、その人が「経営をどう捉え、いかに意思決定するか」「どのような価値観を持ち、何を背負う覚悟があるか」といった、本質的な資質を見極めることにあります。そこには、従来の人事評価や人柄の印象だけでは掴みきれない、深層の思考や行動のスタイル、葛藤への向き合い方が色濃く表れます。

リードクリエイトの経営役員候補のプロファイリングに特化したアセスメントサービス『Authenticプログラム』は、経営シミュレーションを通じて、現実の経営に極めて近い意思決定環境を再現し、8つの資質の観点から、候補者の本質的な強みとリスクを可視化します。

＜オンライン説明会＞

Authenticプログラムの開発者による説明会を定期開催しています。経営役員候補者の選抜にどのように活用できるのか（複数名の候補者から人選・スクリーニング、絞りこまれた候補者から指名に向けた最終検証など）、次年度以降の施策に向けて情報収集の一環でお気軽にご活用ください。

開催日時１.： 2026年1月22日（木）15:00～16:00

開催日時２.： 2026年1月28日（水）15:00～16:00

形式： オンライン（Zoom）

参加費用：無料

内容： 開発背景・プログラム説明・体験コースのご紹介・Q&Aなど

申込方法：お問い合わせフォームより説明会参加希望の旨、お知らせください。おって、参加URLをご案内いたします。（２月以降の説明会日程をご希望の場合も本フォームにてお問い合わせください）

説明会に参加する（お問い合わせフォーム） :https://www.jp-leadcreate.com/contact/

※Authenticプログラム関連情報

■リードクリエイトが支援可能な範囲

- サービス概要： https://www.jp-leadcreate.com/service/authentic/- 動画視聴申込ページ： https://www.jp-leadcreate.com/video/authentic- ダウンロード資料申込ページ： https://www.jp-leadcreate.com/document/authenticサクセッションプランの全体像とスコープ

リードクリエイトは、後継候補者の特定や、後継者選任における判断のベースとなる「評価」の観点から、経営候補者の人材プロファイリングにスコープを定め、人材プール、育成、選解任に関わる各社のサクセッションプランを有機的に機能させるための支援を行うことが可能です。

経営役員に求められる人材要件と評価可能な範囲

CEOや取締役などの経営人材に求められる要件は多岐に渡ります。たった一つの意思決定が、組織を発展にも破壊にも導いてしまう重要な役割を担うだけに、素養や適性の見極めは非常に重要です。リードクリエイトは、経営人材の基盤を為す素養となる「資質」を客観的な指標をもって評価することが可能です。

「資質」に対する考え方

リードクリエイトは、経営者に求められる資質を「経営を担う上での根源的な素養であり、本人の環境・経験・人間的成熟を通じて、芽生え・開花し・洗練されていく可能性を持つ、内面的な基盤」と定義し、この定義を前提に以下の観点の測定を行います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82445/table/5_1_ae7bc7133d189bc18f9cf1af50605473.jpg?v=202601201051 ]

■経営役員適性プロファイリングアセスメントAuthenticプログラムとは

アセスメントの考え方

経営役員が実際に直面するクリティカルな環境をシミュレーション化し、そこで発揮された言動から能力の保有度合い、資質面の強度・安定性を測定する評価プログラムです。特別な訓練を受けたアセッサーが複眼で評価を行うことで、精度の高い客観的なプロファイリングが担保できる構造になっています。

経営役員に求められる８つの資質

業界・業種、規模や地域に関係なく、経営人材に求められる汎用的な要素として設定しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82445/table/5_2_be6641578e743327bdb11d427306aa8f.jpg?v=202601201051 ]経営役員の真価が問われるクリティカルな意思決定

経営役員の意思決定は、「唯一絶対の正解」が存在するものではありません。大切なことは、一見すると相反する意思決定の質を理解し、自分の意思で明確に決め切ることであり、その決断に責任を持つ覚悟と言えます。Authenticプログラムにおいては、経営者が実際に直面する意思決定場面をシミュレーション化し、候補者の意思決定における軸や強度をプロファイリングします。

シミュレーションの概要

Authenticプログラムでは、「経営シミュレーション（架空の設定）」と「自社の未来」の２つの状況設定と、５つのシミュレーションに取り組んでいただきます。

Authenticプログラムを軸にしたコンサルティングの全体像

各社のサクセッションプランにおける基本方針や制度設計・運用状況を踏まえ、現状の課題を明確化し、実装までのプロセスを一貫して支援します。特に、人材要件の定義を出発点に、外部専門機関であるリードクリエイトの診断と、自社内で行う評価との連動設計を通じて、より実効性ある仕組みづくりをご提案します。

──キャンペーンのご案内──

来年度以降に、経営役員の任命判断やサクセッションプランにノミネートできる人材を見極める方法として、外部アセスメント導入をご検討の企業様を対象に、体験機会をご用意しています（2026年3月実施、有料）。自社に適合する施策か否か、判断する機会としてご活用ください。

体験コース日程・費用を見る（PDF） :https://offers.jp-leadcreate.com/hubfs/jp-leadcreate_com/service/authentic/LEADCREATE-AuthenticTrialCourse202603.pdf

■株式会社リードクリエイトについて

リードクリエイトは創業以来、リーダーの選抜・育成を軸としたソリューション・サービスを提供しています。リーダーの適性を見極める最適な手段として、能力測定の分野では最も妥当性が高いアセスメントセンターメソッドを用いた人材アセスメントプログラムを基点に、人事上の重要な意思決定と社員の成長をサポートします。

代表者：代表取締役 赤塚 史哉

所在地：東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル

設立：1996年

事業内容：人材アセスメント（アセスメントセンター）をコアとしたリーダー育成・組織開発

コーポレートサイト：https://www.jp-leadcreate.com/

お問い合わせ： https://www.jp-leadcreate.com/contact/