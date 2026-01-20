【東京・お茶の水】「福祉は潜む展」2/14-15開催。人口2.5万人の町で生まれた2025人超のプレイヤーと歩んだ5年間の軌跡

社会福祉法人三股町社会福祉協議会

宮崎県三股町を拠点に地域福祉を推進する「コミュニティデザインラボ（以下、コミュラボ）」は、設立5周年を記念したイベント「福祉は潜む展」を、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、東京・お茶の水女子大学にて開催いたします（共催：お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所/お茶の水女子大学保育マネジメント研究会）。

本イベントは、5年間で200以上の活動と2025人を超えるプレイヤーを生み出した三股町の挑戦を、展示・体感・トークセッションを通じて「ひらく」試みです。

■住民の主体性をデザインしてきた5年間の挑戦

コミュラボは、地域共生社会の実現に本気で取り組むべく、2020年「自分たちのまちを自分たちで楽しく」というコンセプトのもと、三股町社会福祉協議会内に設立。「住民主体の活動で、地域課題を解決する」ため、「2025年までに200の活動と2025人のプレイヤーを創出する」というミッションを掲げ、地道に実践を重ねてきました。

その結果、2025年にその数値目標を達成。しかし、私たちが伝えたいのは数字の成果ではありません。数字の背後にある、一人ひとりの主体性が溢れ出した瞬間の温度や、そのプロセスです。住民主体活動の最前線で、多様な景色を見せてもらった5年間。三股町で起きたことは、“このまちだから”できたのではなく、暮らしと福祉を地続きにすることで、地域はもっと面白くなる。そんな実感がありました。だからこそ、今回、三股町を飛び出し、東京でのイベント開催を決意。これは、私たちにとっても大きなチャレンジです。来場者のみなさんにとって、ただ見るだけでなく、現場の温度を体感として持ち帰れる機会となることを目指しています。

■「福祉は潜む」とは？

イベント時の様子

ーー「何かあったら相談に来てください」という「待ちの福祉」では届かない声がある。

それが、コミュラボ設立前、私たちが最初に直面した課題でした。

窓口には、確かに困っている人たちがやってきます。しかし、その一方で、自ら足を運ぶことができない人や、自分が「福祉の対象」だとは思ってもいない人たちも、地域の中には多く存在しているはずです。

果たして、制度や専門的な支援だけが、本当に「福祉」のすべてなのでしょうか。もし福祉が特別なものではなく、日々の何気ない営みのなかに「潜んでいる」ものだとしたら。そして、それをそっと見つけ出し、暮らしの中に潜ませるように福祉を届けることができたなら、地域はもっと面白い場所になるかもしれない。

そんなことを考えながら、私たちが5年間の実践の中で目にしてきた「暮らしの中に潜む福祉」を、ぜひ会場で味わってください。

※「福祉を潜ませる」という視点については、当日お渡しするオリジナル資料集「5周年マガジン」にて、より詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ会場でお手に取ってご覧ください。

■ プログラム構成：現場の「温度」を体感する2日間

本イベントは、展示・体感・トークセッションの3要素で構成されています。

【ヒト・モノ・コト展】5年間の歩みを可視化（2月14日・15日）

コミュラボが歩んだ5年間の裏側を公開。成功事例だけでなく、葛藤や試行錯誤のプロセスをリアルに展示します。

【体感型プログラム】三股町の空気感を味わう（2月14日）

三股町で実際に起きている地域活動を、東京にいながら感じられるチャンス。現場の空気感を五感で持ち帰っていただけます。

【9時間耐久トークセッション】多領域の知見と交差する（2月15日） ※希望セッション要申込み

社会活動家・湯浅 誠氏をはじめ、行政、建築、デザインなど多領域の専門家15名を招き、「居場所づくり」「人のつなぎ方」「政策への実装」をテーマに、全6つのトークセッションを展開します。

【オリジナル資料集】5周年マガジン「現場からは以上です」

現場の5年間を凝縮したフルカラー60ページの特別マガジンを、本イベントをより楽しめる資料集として本邦初公開。展示作品や体感プログラム、トークとあわせて読むことで、見て・聞いて・感じたこととマガジンの内容がつながり、体験がより深まる一冊です。

■ 開催概要

日時：2026年2月14日（土）11:00～18:00（10:30開場）

2026年2月15日（日） 9:00～17:30（ 8:15開場）

会場：お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ（東京都文京区）

参加申込：会場参加用とアーカイブ配信視聴用とフォームが分かれています。

▶︎会場参加申込みはこちら(https://forms.gle/82dFmup7FhLJw4U68)

▶︎アーカイブ配信視聴申込みはこちら(https://forms.gle/9ixBAY8JsEFwwZAS6)

・資料集代：\2,500（会場参加、アーカイブ視聴にかかわらずご購入となります）

【オリジナル資料集】

ー5周年マガジン「現場からは以上です」

ーコミュラボ発行フリーペーパー数種

ーその他、限定ステッカー等

※小学生以下はオリジナル資料集の購入は不要です。

※空きがあれば、当日参加もご案内可能です。

共同主催：お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所、お茶の水女子大学保育マネジメント研究会、三股町社会福祉協議会コミュニティデザインラボ

＜コミュラボからのメッセージ＞

目標とした数字を達成できたのは、私たちの力ではなく、三股町の人たちが「やってみたい」や「好き」という気持ちを表現してくれた結果です。5年経ってようやく見えてきた『地域に潜む大切なもの』を、東京という場所でみなさんと分かち合いたい。私たちの実践はこれで終わりではなく、次の5年に向けた始まりです。会場でみなさんとお会いできることを、研究員一同楽しみにしております！

