【導入事例】世界観を損なわずにアンケートへ自然に誘導。スタンプラリー参加者へ「アンケート×抽選」の導線を構築

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

■インタビュー記事の概略

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1037/

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社様は、交通・流通・観光領域を中心に多数のプロモーションを展開しています。同社が手がけたアートイベント「阪急ARTTRIP」では、参加者の生の声を効果的に収集するため、ノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を活用し、イベント世界観に沿ったアンケート導線を構築しました。

従来型フォームでは回答率が伸びにくいという課題がある中、ユーザー体験を損なわず、楽しみながら回答できる仕組みを実現しています。

■施策の概要

「阪急ARTTRIP」のスタンプラリー参加者に配布するオリジナルステッカー裏面から、ノーコードツール「クロワッサン」で構築したアンケートフォームへ誘導。

- 世界観に合わせたビジュアル・設問構成- アンケート後に美術館グッズやAmazonギフトカードが当たるWチャンス抽選

といった導線を設計することで、ユーザー心理に寄り添う仕組みを実現しました。

■施策の成果

■想定以上の効果

- 従来のフォーム型アンケートに比べ、良好な回答状況- 自由記述欄には次回企画に活かせる濃いコメントが多数蓄積- 管理画面で定性・定量データが追いやすくなり、効果測定に役立った

本施策のフォーマットは、同社内で「周遊・イベント時の有効施策」として横展開され、交通・流通・観光などの複数プロジェクトで継続的に採用されるモデルに成長。

「設計思想を踏襲すれば良い成果が狙える」という再現性の高さが、社内標準としての活用を後押ししています。

■コメント（阪急阪神マーケティングソリューションズ プランナー 中逵早希様）

「ただのアンケートフォームではなく、イベントらしいビジュアルフォームで回答を募りたい、という想いが出発点でした。アンケートと抽選を組み合わせることで、お願いされて回答するアンケートから楽しく参加した結果として声が集まるアンケートに変わりました。」

■今後の展望

「クロワッサン」はイベントや商業施設の来場者アンケート、レシートキャンペーン、体験型ポップアップなど、幅広いシーンでそのまま応用可能な汎用フォーマットとして活用範囲が拡大。

阪急阪神マーケティングソリューションズ様としても、「同じ課題をお持ちの周遊施策・商業施設・イベント案件にも、このフォーマットを定番パッケージとして提案していきたい」と、世界観と回収率の両立が求められる案件へ積極的に提案を進めていく考えです。

■まとめ

「クロワッサン」は、阪急阪神マーケティングソリューションズ様にとって、イベントの世界観を崩さず、定性定量データともに効果測定ができるアンケート基盤として位置づけられつつあります。

複数案件に採用される再現性の高さを背景に、今後も同社のイベント・周遊企画における定番施策として活用が広がる見込みです。

貴社でも「ブランドを損なわないアンケート回収の仕組み」として、クロワッサンを取り入れてみませんか？

「クロワッサン」について

ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の効果と特徴

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

