ゴールデンコンセプト 日本公式サイトおよび 表参道店にて、ギフトシーズンに先駆けた期間限定キャンペーンがスタート。表山道店ご来店のお客様には「非売品マグカップ」をプレゼント。
ゴールデンコンセプト表参道店では、少し早めのギフトシーズンに向けたキャンペーンとして、限定非売品マグカップのプレゼントキャンペーンを開始しました。
期間中、ゴールデンコンセプト表参道店にご来店いただいたお客様を対象に、先着でオリジナルマグカップをプレゼントいたします。
本キャンペーンのために特別に制作された、表参道店限定のノベルティです。
非売品マグカップを先着でプレゼント
プレゼントとなるマグカップは、ブランドロゴをあしらった限定仕様。ブラックを基調とした本体にゴールドのアクセントを加え、ゴールデンコンセプトらしい上質感のあるデザインに仕上げています。蓋とマドラーが付属したセットとなっており、日常使いしやすい実用的な内容です。
本アイテムは非売品となり、今回のキャンペーン期間中のみお受け取りいただけます。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
ギフト向けコレクションページも公開
公式オンラインストアでは、ギフトとして選びやすいアイテムをまとめたキャンペーン特設ページを公開しています。Apple WatchケースやiPhoneケースを中心に、贈り物として取り入れやすいモデルを掲載しています。
キャンペーン特設ページはこちら
https://goldenconcept.jp/collections/gift-selection-1
キャンペーン概要
ゴールデンコンセプト表参道店にて、ご来店いただいたお客様を対象に、限定非売品マグカップを先着でプレゼントいたします。
開催期間
2026年1月20日（火）～ 2月15日（日）まで
開催店舗
ゴールデンコンセプト表参道店
東京都港区北青山3-5-19
営業時間：12:00-19:00
03-6427-4368
ゴールデンコンセプト公式オンラインストア
https://goldenconcept.jp/collections/gift-selection-1
GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について
2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。
公式HP：https://goldenconcept.jp
インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/ (https://www.instagram.com/GoldenConcept/)
（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/