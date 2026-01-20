ゴールデンコンセプト 日本公式サイトおよび 表参道店にて、ギフトシーズンに先駆けた期間限定キャンペーンがスタート。表山道店ご来店のお客様には「非売品マグカップ」をプレゼント。

株式会社PRINCIPE prive

ゴールデンコンセプト表参道店では、少し早めのギフトシーズンに向けたキャンペーンとして、限定非売品マグカップのプレゼントキャンペーンを開始しました。

期間中、ゴールデンコンセプト表参道店にご来店いただいたお客様を対象に、先着でオリジナルマグカップをプレゼントいたします。

本キャンペーンのために特別に制作された、表参道店限定のノベルティです。

非売品マグカップを先着でプレゼント

プレゼントとなるマグカップは、ブランドロゴをあしらった限定仕様。ブラックを基調とした本体にゴールドのアクセントを加え、ゴールデンコンセプトらしい上質感のあるデザインに仕上げています。蓋とマドラーが付属したセットとなっており、日常使いしやすい実用的な内容です。

本アイテムは非売品となり、今回のキャンペーン期間中のみお受け取りいただけます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ギフト向けコレクションページも公開

公式オンラインストアでは、ギフトとして選びやすいアイテムをまとめたキャンペーン特設ページを公開しています。Apple WatchケースやiPhoneケースを中心に、贈り物として取り入れやすいモデルを掲載しています。

キャンペーン特設ページはこちら

https://goldenconcept.jp/collections/gift-selection-1

キャンペーン概要

ゴールデンコンセプト表参道店にて、ご来店いただいたお客様を対象に、限定非売品マグカップを先着でプレゼントいたします。

開催期間

2026年1月20日（火）～ 2月15日（日）まで

開催店舗

ゴールデンコンセプト表参道店

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00-19:00

03-6427-4368

ゴールデンコンセプト公式オンラインストア

GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/ (https://www.instagram.com/GoldenConcept/)

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/