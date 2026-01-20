hacomono、IoT対応の機器連携を拡充。マッサージチェアなど、多様なウェルネス機器と連携可能に

株式会社hacomono

ウェルネス／運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」を提供する株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：蓮田 健一）は、IoT対応の機器連携基盤を拡充し、マッサージチェア、コーヒーマシン、フェムテックチェアなど、多様なウェルネス機器との連携に対応しました。

本対応により、フィットネス・ウェルネス施設における会員向けウェルネスサービスの幅が広がり、施設の差別化や顧客体験価値の向上に貢献します。

背景

近年、フィットネス・ウェルネス業界では、トレーニング機器に加え、リラクゼーションやリフレッシュを目的としたアメニティ機器へのニーズが高まっています。

施設運営者からも、「会員QRコードでさまざまな機器を利用できるようにしたい」「新しいタイプの機器もhacomonoと連携させたい」といった声が寄せられていました。

これまでhacomonoの機器連携では、水素水サーバーやプロテインサーバー、タンニングマシンなど、限られたデバイスタイプへの対応にとどまっていました。

こうした背景を受け、より多様な機器を柔軟に連携できるよう、IoT対応の機器連携基盤を拡充しました。

新たに連携対応したウェルネス機器

今回、従来からIoT機器で弊社システムと連携を行っている 株式会社シェーンが提供する認証機器を通じて、以下のウェルネス機器が新たにhacomonoとの連携に対応しました。

連携の仕組みと提供価値

- マッサージチェア：あんま王（販売会社：ライフスピリッツ）- コーヒーマシン（販売会社：マグナ）- フェムテックチェア：FEMIC（販売会社：アシスト）

hacomonoの会員QRコードを、シェーン社製の認証端末にかざすことで、各機器の利用が可能になります。 利用履歴はhacomono上で一元管理され、施設運営者は会員ごとの利用状況を把握できます。

会員にとってのメリット

- 入会後に利用できる会員QRコードで、hacomono上でのオプション手続きのみで各種機器を利用可能- スマートフォンひとつで、施設内のさまざまなサービスにアクセス

施設運営者にとってのメリット

今後の展望

- アメニティ拡充による施設の差別化・競争力向上- 会員QRコードで統一した施設利用体験の提供- 利用データを活用したサービス改善- 機器利用のオプション課金による新たな収益機会の創出

hacomonoは、フィットネス・ウェルネス施設における体験価値の向上と運営DXを支える基盤として、SaaSでありながらIoT連携にも取り組み、認証・課金・データ管理までをオールインワンで設計・開発してきました。

今後は、連携可能な機器・サービスの拡充に加え、施設内で生まれる行動データを活用した新たな体験設計や運営支援にも注力していきます。

hacomonoは、SaaSとしてのWebサービスに加え、店舗運営における多様なハードウェアやリアルな体験と接続することで、OMOを前提とした次世代の店舗運営を支援し、業界全体のDXを推進してまいります。

「hacomono」について

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客さま自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きの煩わしさを大幅に削減できるクラウドサービスです。店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化が可能です。2019年3月にサービスをリリースし、これまでに11,000店舗以上が導入しています。

会社概要

詳細を見る :https://www.hacomono.jp/

会社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

資本金：100百万円

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

詳細を見る :https://www.hacomono.co.jp/