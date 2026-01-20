野村克也氏、松下幸之助氏も愛読。菜根譚全文を現代語訳、書き下し文、原文すべて掲載。懇切丁寧な注釈付き。

株式会社誠文堂新光社

儒教・仏教・道教を融合させて、市民の処世術を説いた「菜根譚」。

約400年前に中国で誕生したこの書は、経営者や政治家に好まれ、むしろ中国より日本で愛されてきました。

「つらいことがないと人は成長しない」

「本物は目立たない」

「何事もほどほどにして、欲をかきすぎない」

「他人から感謝の見返りを求めない」

「恩と仇は水に流すのが最善である」

現代でも十分に通じる市井の哲学ともいえるこの書は、書名のとおり、じっくり噛みしめてこそ味わいが心身に染みわたります。

処世術だけを部分訳したビジネス本、子ども向けの超訳本など、これまでにさまざまなアプローチで紹介されてきましたが、全文を原文、書き下し文とともに網羅した本は数少ない。

本書では全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、【一文超訳】を掲載。

全文をじっくり読み込むことができる上に、テーマは何か、主旨は何かが一目で把握でき、格言のように心に刻まれます。

だから、「菜根譚」の理解が飛躍的に向上します。

また、主要な人名や語句には懇切丁寧な注釈を入れた、現代の完全版が新装版で登場。

＊本書は『全文完全対照版 菜根譚コンプリート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000900.000012109.html)』（2020年1月刊行）の新装版です。

【目次】

＼「新装版コンプリートシリーズ」プレスリリースはこちら／

『新装版 全文完全対照版 論語コンプリート』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001796.000012109.html

『新装版 全文完全対照版 孫子コンプリート』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001797.000012109.html

【翻訳者プロフィール】

野中 根太郎（ノナカ ネタロウ）

早稲田大学卒。海外ビジネスに携わった後、翻訳や出版企画に関わる。海外に進出し、日本および日本人が外国人から尊敬され、その文化が絶賛されているという実感を得たことをきっかけに、日本人に影響を与えつづけてきた古典の研究を更に深掘りし、出版企画を行うようになる。近年では古典を題材にした著作の企画・プロデュースを手がけ、様々な著者とタイアップして数々のベストセラーを世に送り出している。著書に『超訳 孫子の兵法』『吉田松陰の名言100―変わる力 変える力のつくり方』（共にアイバス出版）、『真田幸村 逆転の決断術―相手の心を動かす「義」の思考方法』『全文完全対照版 論語コンプリート』『全文完全対照版 孫子コンプリート』『全文完全対照版 老子コンプリート』『全文完全対照版 菜根譚コンプリート』『全文完全対照版 孟子コンプリート』（以上、誠文堂新光社）などがある。

【書籍概要】

書 名：新装版 全文完全対照版 菜根譚コンプリート

翻訳者：野中 根太郎

仕 様：B6変判、352ページ

定 価：1,870円（税込）

発売日：2026年2月5日（木）

ISBN：978-4-416-52537-1

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/general/97260/

株式会社 誠文堂新光社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11

ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/

Facebook：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/

X：https://twitter.com/seibundo_hanbai