【アンテノール バレンタイン】3日間限定！上質なチョコレートを使用した濃厚なチョコレートケーキや、甘酸っぱい苺とショコラをかけあわせたケーキなど。
神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp/)」では、2月12日(木)～2月14日(土)の3日間、チョコレートが主役の濃厚ショコラスイーツを販売いたします。各店頭にてご予約も承っておりますのでぜひお楽しみください。
～2人で楽しむ バレンタインのスペシャリテ～
真紅のグラサージュが華やかな「バレンタイン・ルージュショコラ」。
ベルギー産の上質なクーベルチュールチョコレートを使用した口どけなめらかなチョコレートムースに、ローズが香る苺とフランボワーズのムースや、ライチのジュレの華やかな味わいを合わせました。
大切な方と2人でお楽しみいただけるサイズでご用意しております。
■価格：\2,916（本体価格\2,700）
■サイズ：直径10.5cm（2～3人分）
～華やかな苺とショコラのデコレーションケーキ～
苺とショコラのバレンタインデコレーション
北海道産生クリームをブレンドしたなめらかなチョコクリームと甘酸っぱい苺を、チョコスポンジでサンド。さらに上からチョコをかけました。
■価格：\3,564（本体価格\3,300）
■サイズ：直径12cm（3～4人分）
～ざくざく食感が楽しいチョコレートケーキ～
ハートショコラ～ナッツクランチ～
くちどけなめらかなジャンドゥヤガナッシュクリームとチョコアーモンドスポンジを、キャラメリゼしたアーモンド入りのチョコで包みました。
ジャンドゥヤの風味豊かでコクのある味わいとナッツのざくざくとした食感をお楽しみください。
■価格：\1,350（本体価格\1,250）
■サイズ：縦横約9cm×高さ約5cm（1～2人分）
※ご希望の方には赤いハートのチョコプレートに、メッセージをお書きいたします。（一部店舗ではお受けできません）
～濃厚なチョコレートケーキ～
バレンタイン・ベルギーショコラケーキ
ベルギー産クーベルチュールチョコレートのコクと香りが楽しめる、なめらかな口どけのクリームをチョコスポンジに重ねました。
■価格：\1,728（本体価格\1,600）
■サイズ：長さ約16cm（3～4人分）
※ご希望の方には赤いハートのチョコプレートに、メッセージをお書きいたします。（一部店舗ではお受けできません）
～家族で楽しむバレンタイン～
ガナッシュ・ショコラ
チョコアーモンドスポンジにガナッシュクリームを重ね、チョコレートでコーティング。
ナッツの香り豊かなジャンドゥヤチョコを飾りました。
ご家族で楽しめる王道のチョコレートケーキです。
■価格：
直径12cm（3～4人分） \3,456（本体価格\3,200）※画像
直径15cm（4～6人分） \4,752（本体価格\4,400）
※全国のケーキお取り扱い店舗で販売いたします。店舗により取扱い商品が異なる場合がございます。
「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に39店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。
