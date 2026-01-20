週間ビジネス書ランキング第1位を獲得

mederi株式会社

オンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）(https://mederi.jp/)』、企業向け健康支援・福利厚生サービス『mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)』を提供するmederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、当社代表 坂梨亜里咲による著書『女性に選ばれる会社の新・健康経営 ― 職場改革は生理・PMSケアから始めよう』（合同フォレスト刊） が、紀伊國屋書店大手町ビル店において週間ビジネス書ランキング第1位を獲得したことをお知らせいたします。

本書は、2025年11月18日の発売以降、生理・PMSといった女性特有の健康課題を“個人の問題”としてではなく“経営課題”として捉え、健康経営・人的資本経営・DEIの観点から、企業がどのように制度設計や職場づくりに取り組むべきかを学べる一冊として経営者や人事担当者を中心に多くの読者に手に取られています。

■ 本書の概要

紀伊國屋書店 大手町ビル店 週間ビジネス書ランキングにおいて、第1位を獲得 掲出期間：2026年1月19日（月）～1月25日（日）

本書『女性に選ばれる会社の新・健康経営 ― 職場改革は生理・PMSケアから始めよう』は、女性特有の健康課題への理解を起点に、社員一人ひとりのパフォーマンス向上と人材定着を実現するための実践書です。

序章では、著者・坂梨亜里咲が自身の不妊治療の経験を経て mederi を創業するまでの背景を語り、女性の体験を「個人の悩み」から「社会・企業が向き合うべき課題」へと転換していったプロセスを明かします。

第1章から第7章では

・生理・PMSの基礎知識

・企業が取り組むべきサポート体制の考え方

・勉強会や社内制度設計の具体例

・オンライン診療やピルを活用した新しい選択肢

など、今日から実践できる「生理にやさしい職場づくり」を、データ・事例・現場の声を交えて解説しています。

また、産婦人科医・慶應義塾大学名誉教授 吉村泰典氏の監修による医学的知見や、先進企業へのインタビューも収録。

「なぜ今、女性の健康投資が企業の成長戦略になるのか」を多角的に読み解く一冊です。

【読者限定・無料特典】

本書の購入者限定で、著者・坂梨亜里咲と産婦人科医 郡詩織氏による学習動画（全5本・合計75分）を無料でご視聴いただけます。テーマは「企業が向き合うべき従業員の健康課題」

動画では、生理・PMSなどの女性特有の不調に加え、

男性の健康課題やメンタルヘルス、企業に求められるヘルスリテラシーの高め方など、

現代の職場が向き合うべき「からだと心の健康課題」を幅広く解説しています。

■ 書籍情報

タイトル：女性に選ばれる会社の新・健康経営― 職場改革は生理・PMSケアから始めよう ―

著者：坂梨 亜里咲（mederi株式会社 代表取締役）

監修：吉村 泰典（産婦人科医／慶應義塾大学 名誉教授）

出版社：合同フォレスト

発売日：2025年11月18日

定価：1,760円（税込）

Amazonでの書籍購入はこちら :https://amzn.asia/d/69M8yXE

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz(https://mederi.jp/mederiforbiz/)』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

mederi株式会社 広報窓口

E-mail：pr@mederi.jp