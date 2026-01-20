¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¡ª¡ª¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤º¤«¤ó¡×¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¡õÄ»¥Õ¥§¥¹ÀõÁð2026¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä·èÄê¢ö
¡Ö¾®Ä»¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¢ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¾åÌîËÜÅ¹¡×(http://kotoricafe.jp/)¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀîÉô»ÖÊæ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤è¤ê¡Ö¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¾åÌîËÜÅ¹¡×µÚ¤Ó¡¢°¦Ä»²È¤¬½¸¤¦Â¨Çä²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ»¥Õ¥§¥¹ÀõÁð2026¡×2026Ç¯1·î31Æü¡¦2·î1Æü¡Êhttps://kotoricafe.jp/torifes/1142¡Ë¡Ö¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¥Öー¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡Ö¤Ô¤è¼êÄ¡¡×¤µ¤ó¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¡Ø³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó¡¡¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤º¤«¤ó¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡Ë¤òÈ¯ÇäÆü¡Ê2/5¡Ë¤è¤ê¤Ò¤ÈÂÁá¤¯Àè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó¡¡¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤º¤«¤ó¡Ù
³µÍ×
¢£¡Ø³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó¡¡¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤º¤«¤ó¡Ù
³¨¡§¤Ô¤è¼êÄ¡¡¡´Æ½¤¡§¾åÅÄ·Ã²ð¡¡
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î5Æü
È½·¿¡§B6ÊÑ·¿¡¿32¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-206266-7¡¡
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020626600(https://hon.gakken.jp/book/1020626600)
³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/(https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/)
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û³¨¡§¤Ô¤è¼êÄ¡¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£2015Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä»¨²ß¤ÎÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶²èÅ¸¡¦É´²ßÅ¹ºÅ»öÅù¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡¦´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¡ÚÊë¤é¤·¤Î¤½¤Ð¤Ë¡ÈËÌ³¤Æ»¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¡£¡Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡▶¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://home-piyonotebook.com/¡¡¡¡▶¥·¥ç¥Ã¥×¡§http://www.piyonotebook.com
¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¾åÌîËÜÅ¹¡¡¡ú¸ÂÄê30ºý¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌîºùÌÚ1-8-6¡¡03-6427-5115¡¡11¡§00-18¡§00
¡ú2/2¤Þ¤Ç¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥«¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
http://ueno.kotoricafe.jp/
ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥«¥Õ¥§¤Ï2/2¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¢ö
Ä»¥Õ¥§¥¹ÀõÁð2026¡¡¡ú¸ÂÄê20ºý¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡Ë
Ä»¥Õ¥§¥¹»ê¾å¡¢ºÇÂ¿½ÐÅ¸¥Öー¥¹¿ô¡£Ä»¥°¥Ã¥ºÂ¨Çä²ñ¡£
Á´¹ñ¤è¤ê¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤äÄ»´ØÏ¢´ë¶È¤¬Âç½¸¹ç¡ª
Ä»¥â¥Áー¥Õ¤Î»¨²ß¤ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¡¢¾®Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥Õー¥É¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡12¡§00～17¡§00
2026Ç¯2·î01Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10¡§00～15¡§00
²ñ¾ì
¢©111-0033¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è²ÖÀî¸Í2-6-5
ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÂæÅì´Û¡¡6F¡¦7F
Æþ¾ìÎÁ¡¡ÅöÆü·ô 500±ß¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¡ú¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆÃÅµÉÕ¤
Á´¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÄ»¥Õ¥§¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀõÁð²ñ¾ì¡£
¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤º¤«¤ó¡×Àè¹ÔÈÎÇä¤ä¤Ô¤è¼êÄ¡¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¤³¤È¤ê¥«¥Õ¥§¡×¥³ー¥Êー¡¢Æ±¤¸6³¬¥Õ¥í¥¢¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ô¤è¼êÄ¡¥°¥Ã¥º¤ò¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ô¤è¼êÄ¡¤µ¤ó¤Î»¨²ß¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Î¿·´©¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯£Ç£Å£Ô¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¢ö