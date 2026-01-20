“空気抵抗を最小限に抑える”革新的な機能と洗練されたデザインを兼ね備えた次世代レーシングシューズ「S/LAB PHANTASM 3」が新登場

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 /代表取締役社長 ショーン・ヒリアー）傘下で現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon（サロモン）』は、2026年1月22日（木）に革新的なシームレスアッパーと独自構造のミッドソールを備える次世代レーシングシューズ「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」を発売致します。

全国一部のSalomon（サロモン）直営店舗及び取り扱い店舗、オフィシャルオンラインストアにて販売致します。

「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」はロードランニングでの最高のパフォーマンスを目的に2年以上の期間をかけて開発されたSalomon（サロモン）最新のロードランニングシューズになります。ランナーの足の動作スピードが走行スピードの約2倍の速さに相当する事実に基づき、ロードランニングシューズ界隈において十分に探究がなされていない空力性能に着目しました。シューズデザイン（形状）がパフォーマンスに与える影響を科学的に検証し、開発へと繋がったロードランニングモデルです。

また、サロモンロードランニングシューズにおいて史上初となる200gを切る最軽量モデルとなります。

◆空気抵抗を最小限に抑えるラウンドシェイプとゲイター構造

空気力学研究メーカーSwiss Side（スイス・サイド）社と共同開発されたラウンドシェイプデザインとシューレースを覆うゲイター一体型のデザインを採用。

専用施設にて空力テストを多角度から行いシューズ単体の空気抵抗を測定、導き出した最適な空力形状をデザインにアップデートを重ねて反映しています。

足首まで全体を滑らかに覆うシームレスアッパーとミッドソールでは鋭角を排除したラウンドデザインを採用しております。

アッパーから足首までスムーズな空気の流れを実現することで足の最高速度域での空気抵抗を16～28%削減します。さらに、こちらの効果をシューズ形状のみでフルマラソンを20km/hペースで走行した場合、計上結果として最大18秒のタイム縮小効果に相当となります。

◆ミッドソールに高反発素材とカーボンプレートを採用

耐久性に加え反発性を備える素材PEBA（ポリエーテルブロックアミド）を採用したenergyFOAM⁺（エナジーフォームプラス）を採用、前モデル比で10%増量させたミッドソール構造となっております。

さらにスプーン形状に湾曲したフルレングスのカーボン素材プレートenergyBLADE CARBON（エナジーブレードカーボン）をインサート、アップデートされたロッカー構造を相まって高い推進力を備えます。

World Athletics（ワールドアスレティックス）の規約を満たす40mm以下のスタックハイト設定となります。

○ S/LAB PHANTASM 3 / エスラボ ファンタズム3

価格 ：\35,200（税込）

展開 ： 22.5cm～31cm

重量 ： 199g（片足27cm）

素材 ： アッパー（テキスタイル） インソール（テキスタイル、） アウトソール（合成素材）

カラー： 1色

WHITE / WHITE / FIERY RED

取扱店舗

○サロモン直営店

サロモンストア東京 渋谷 / サロモンストアあべのHoop/ サロモンストア京都BAL / サロモ公式オンラインストア

○アートスポーツ

本店 / リンクス梅田店

○TODAY RUNNING COMPANY 道がまっすぐ

○スーパースポーツゼビオ

東京御茶ノ水本店

S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）特設サイトはこちら

https://salomon.jp/pages/feature_slab_phantasm_3(https://salomon.jp/pages/feature_slab_phantasm_3)

◆S/LAB PHANTASM 3 Launch Information

○JOGLIS：TRY ON SHOES 設置

皇居エリア最大級のロッカー・シャワー設備を誇るランニングステーション「JOGLIS（ジョグリス）」とSalomon（サロモン）はパートナーシップを締結、様々な特典やサービスを展開します。その一環として2026年1月22日（木）発売の「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」をレンタルラインナップに加えます。

期間：2026年1月20日（火）～

場所：JOGLIS（ジョグリス）https://www.joglis.jp/(https://www.joglis.jp/)

料金：無料

※JOGLIS（ジョグリス）の月会員もしくはビジター利用登録が必要になります。

○S/LAB PHANTASM 3 Try on and Talk show開催

「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」の発売を記念して、「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」を一早く試し履きができる特別なランニングイベントを開催致します。ラニングステーション「JOGLIS（ジョグリス）」発着の約10kmのグループランニングを予定しており、ランニング後には芝浦工業大学陸上競技部の徳本監督をお招きしたトークショーも開催致します。

※S/PLUS （エスプラス）会員限定イベントとなります。

日時：2026年1月24日（土） 9:00～12:00 集合・受付8:30～

場所：JOGLIS https://www.joglis.jp/(https://www.joglis.jp/)

参加人数：20名

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」 ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/

【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849