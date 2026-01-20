～うまどしの今回は傑作ぞろいです！～「令和７年度ひだか馬の絵コンテスト」入賞作品巡回展示会の開催について
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/1052_1_b4baf4d98cd86b00c6b77ad6e12ef6a5.jpg?v=202601201051 ]
令和７年度ひだか馬の絵コンテスト 入賞作品一覧
北海道日高振興局公式SNS・ホームページはこちらからチェック！
北海道日高地方は、北海道の中央南西部、日高山脈と太平洋に挟まれた場所にあり、国内の軽種馬生産の8割を占める世界有数の馬産地です。
北海道日高振興局では、子どもたちに馬の絵を描くことを通じて、馬への親しみや関心を持ってもらうとともに、描いていただいた馬の絵の展示などを通じて、地域の皆さまにより「馬」を身近に感じていただき、日高地域の馬文化を育てていきたいと考え、平成16年度より「ひだか馬の絵コンテスト」を開催しています。
令和７年度（2025年度）は、令和７年５月19日～9月30日までの期間に作品を募集し、日高管内及び東胆振地域小学校14校から、合計59点の作品を応募いただきました。その中から選ばれた、入賞12作品の展示会を下記のとおり開催しますので、ぜひお越しください。
※開催時刻は作業の都合などにより変更となる場合があります。
