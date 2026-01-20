【シーホース三河】テーマは「優ベージュ」。タツヲと石井・須田両選手が贈る、世界一温かい「タツヲクラブ オフ会」3月1日名古屋で開催！

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


シーホース三河所属タレント・タツヲからのお知らせです。


★タツヲからのお知らせ★

タツヲクラブ代表のタツヲでございます。


2026年3月1日(日)に2年連続となる「タツヲクラブ オフ会」の開催が決定いたしました！


昨シーズン、団員のみんなと過ごしたあの幸せな時間ヲもう一度…。


そして、今シーズンのタツヲクラブのテーマカラーである「優ベージュ」な時間ヲみんなと共有したい…。


そんな想いヲ込めて、今年も開催することヲ決めました。


ゲストには、タツヲお世話係リーダーのチャンこと(#27 石井講祐選手)に加え、今年はなんとお世話係サブリーダーのすっさん(#13 須田侑太郎選手)も出演していただきます！


この最強コンビに囲まれて、タツヲも今からワクワクが止まりません。


チャンとすっさん、そして「アナタ」がいて初めて、このオフ会は完成します！


2026年3月1日(日)。名古屋で、世界一温かくて優しい時間ヲ一緒に過ごしましょう。


よろしくお願いしゃす！！



●●●日程●●●


2026年3月1日(日)


12:00～14:00(受付開始11:30～)



●●●会場●●●


K style Banquet


〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26-10 名駅ファーストビル4Ｆ



●●●対象●●●


2025-26シーズンタツヲクラブ団員さま


※入会受付は終了しております



タツヲ(シーホース三河 所属タレント)


#27 石井講祐選手(タツヲお世話係リーダー) ※司会進行

#13 須田侑太郎選手(タツヲお世話係サブリーダー) ※司会進行

●●●オフ会概要●●●


・お食事(着席/テーブルシェア) ※飲み放題付き(アルコール含む)


・トークショー＆質問タイムなど


※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。



●●●定員●●●


80名



●●●お申し込み方法●●●


イベントは事前申し込み制となります。詳細及びお申込みフォームは対象の団員さまに1月16日(金)20:00頃にメールマガジンでご案内しております。


※会費制(有料)となります。


※定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選となります。※先着順ではございません。