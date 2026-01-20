【シーホース三河】テーマは「優ベージュ」。タツヲと石井・須田両選手が贈る、世界一温かい「タツヲクラブ オフ会」3月1日名古屋で開催！
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
シーホース三河所属タレント・タツヲからのお知らせです。
★タツヲからのお知らせ★
タツヲクラブ代表のタツヲでございます。
2026年3月1日(日)に2年連続となる「タツヲクラブ オフ会」の開催が決定いたしました！
昨シーズン、団員のみんなと過ごしたあの幸せな時間ヲもう一度…。
そして、今シーズンのタツヲクラブのテーマカラーである「優ベージュ」な時間ヲみんなと共有したい…。
そんな想いヲ込めて、今年も開催することヲ決めました。
ゲストには、タツヲお世話係リーダーのチャンこと(#27 石井講祐選手)に加え、今年はなんとお世話係サブリーダーのすっさん(#13 須田侑太郎選手)も出演していただきます！
この最強コンビに囲まれて、タツヲも今からワクワクが止まりません。
チャンとすっさん、そして「アナタ」がいて初めて、このオフ会は完成します！
2026年3月1日(日)。名古屋で、世界一温かくて優しい時間ヲ一緒に過ごしましょう。
よろしくお願いしゃす！！
●●●日程●●●
2026年3月1日(日)
12:00～14:00(受付開始11:30～)
●●●会場●●●
K style Banquet
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26-10 名駅ファーストビル4Ｆ
●●●対象●●●
2025-26シーズンタツヲクラブ団員さま
※入会受付は終了しております
タツヲ(シーホース三河 所属タレント)
#27 石井講祐選手(タツヲお世話係リーダー) ※司会進行
#13 須田侑太郎選手(タツヲお世話係サブリーダー) ※司会進行
●●●オフ会概要●●●
・お食事(着席/テーブルシェア) ※飲み放題付き(アルコール含む)
・トークショー＆質問タイムなど
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。
●●●定員●●●
80名
●●●お申し込み方法●●●
イベントは事前申し込み制となります。詳細及びお申込みフォームは対象の団員さまに1月16日(金)20:00頃にメールマガジンでご案内しております。
※会費制(有料)となります。
※定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選となります。※先着順ではございません。