【Dior】ル ボン マルシェにポップアップをオープン

ディオールは、ジョナサン・アンダーソンによるファーストコレクションの発売を記念して、ル ボン マルシェにポップアップをオープンします。

アーカイブへの楽しいオマージュである、没入型のディスプレイは、ディオールの最初のブティック「コリフィシェ」のボックスを遊び心たっぷりに再解釈しています。パリ本店「30 モンテーニュ」の象徴的なグレーに彩られたボックスは、目もくらむようなディスプレイの中で生き生きと息づいています。優雅なアクロバットのように、いたずら好きなベルボーイたちが、積み上げられた箱を面白おかしく登ったり、箱の中身である宝物を明らかにしようと、熱心にボックスを開けたりしています。

その過程では、ユニークなクリエイションの数々*が登場します。再解釈された「レディ ディオール」、古典小説の表紙のデザインが刺繍によって落とし込まれた「ディオール ブック トート」、革新的な「ディオール ボウ」バッグ、再考された「ディオール ノルマンディ」バッグや、「ディオール ローディー」シューズ、「ディオール アーチー」ローファー、そして、美しいプレタポルテのセレクションが並びます。メンズとウィメンズのユニバースの共鳴、そして伝統と未来が対話することで、私たちの目の前で、新しいディオールの言語が形作られていきます。

この機知に富んだ精神のもと、さまざまなアクティビティが体験を彩ります。カスタマイズサービスでは、しおりやノートにご自身のイニシャルを入れることができます。また、本ポップアップのために特別に考案されたゲーム形式のユニークなイベントとして、お客様はアイコニックなグレーのボックスの中から一枚のチケットを選ぶことができます。その中に隠されたゴールデンチケットを発見する幸運な当選者は、特別なギフトを受け取ることができます。

2026年1月26日から2月22日にかけて、ディオールのクリエイティビティが新たに生まれ変わった、魅惑的な世界が、パリのル ボン マルシェで展開されます。

*主な限定品には以下が含まれます：デイジーが刺繍されたホワイトの「カナージュ」の「レディ ディオール」バッグ、デイジーモチーフにメダリオンのシグネチャーをあしらった「ディオール ブックトート 」バッグ。

