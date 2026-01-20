【ライブ配信/ZOOM】「食品、医薬、医療における大量細胞培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップの基礎と実際」セミナー開催！2026年2月19日（木）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

🎓 講師：川瀬 義矩 氏（東洋大学 理工学部 名誉教授）


📆 開催日時：2026年2026年2月19日（木）13:00～17:00


🖥️ Zoom配信（資料付）


💬 テーマ：「食品、医薬、医療における大量細胞培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップの基礎と実際」


――精密培養、再生医療、ワクチン生産へ展開するバイオリアクター技術。設計・スケールアップの基礎からCFD、AI活用までを第一人者が解説。設計実務に直結するExcelテンプレートを一括提供。


受講料


・一般：44,000円（税込）


・メルマガ会員：39,600円（税込）


・アカデミック：26,400円（税込）



https://cmcre.com/archives/138291/


🧠 質疑応答の時間もございます。


【セミナーで得られる知識】


　バイオリアクターの基礎の他に、設計・スケールアップにおいて、バイオリアクターの中で起こる現象をどのように取り扱えば良いかが理解できます。実際の設計・スケールアップをどのように行えばよいかも学べます。セミナーで使用する実務でも使えるExcelテンプレートはすべて差し上げます。


　　


【セミナー対象者】


　バイオリアクターの設計・スケールアップの実務に係わっている方は勿論、専門知識がない方にも理解できるように動画を多く入れ、基礎から分かり易く説明しますので、どなたでも御参加下さい。


　　


　　


〈セミナー趣旨〉


　食品、医薬、医療における大量細胞培養に使われるバイオリアクターの設計とスケールアップについて解りやすく解説します。基礎となる生物反応工学と大量細胞培養のバイオリアクターの設計・スケールアップの基礎と計算を、Excelテンプレートを使って、培養肉の培養、間葉系幹細胞の培養、ヒト人工多能性幹細胞などの高濃度培養のシミュレーションなどを含めて分かり易く解説致します。セミナーで使用する20以上のExcelのテンプレートは参加者の方に配布します。


　　


　　


※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。


★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。


　　


　　


https://cmcre.com/archives/138291/


　　


　　


3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）


1.　バイオリアクターの目的


　1.1　生産目的に適した大量細胞培養バイオリアクター


　1.2　食品、製薬、医療に使われているバイオリアクター


　　


2.　バイオリアクターにおける反応の基礎


　2.1　酵素反応


　2.2　微生物増殖反応：阻害反応


　2.3　固定化酵素/微生物反応


　2.4　発酵熱と反応温度


　　


3.　バイオリアクターの操作法の基礎とシミュレーション


　3.1　回分操作、反復回分操作


　3.2　流加培養


　3.3　連続操作


　3.4　灌流操作　


　　


4.　バイオリアクターの設計の基礎


　4.1　設計のスペック


　4.2　撹拌槽バイオリアクターの設計


　4.3　気泡塔/エアリフトバイオリアクターの設計


　4.3　固定化酵素・微生物バイオリアクターの設計


　　


5.　バイオリアクターのスケールアップの基礎


　5.1　スケールアップのパラメーター


　5.2　相似則ベーススケールアップ


　5.3　撹拌槽バイオリアクターのスケールアップ


　5.4　気泡塔/エアリフトバイオリアクターのスケールアップ


　5.5　スケールアップにおけるCFDによる流動解析の利用


　　


6.　バイオリアクターの展開


　6.1　シングルユースバイオリアクター


　6.2　ウイルスワクチン生産のバイオリアクター


　6.3　再生医療におけるバイオリアクター


　6.4　精密培養におけるバイオリアクター


　6.4　バイオリアクターにおけるAIの活用


　　


7.　質疑応答


　　


　　


　　


　　


4）講師紹介

川瀬 義矩 氏　　東洋大学 理工学部 名誉教授


【講師経歴】


　早稲田大学 理工学部 応用化学科、理工学研究科 工学博士号取得、千代田化工建設(株) 設計部、東京都立大学 工業化学科、ニュー ヨーク州立大学 バッファロー校 化学工学科、ウォータールー大学 生物技術研究所、東洋大学 応用化学科 現在名誉教授


【研究歴】


　バイオ リアクター、排水処理、撹拌などの分野で研究を行い、外国の専門誌に200報以上の技術論文を発表


【学　会】


　化学工学会、石油学会、分 離技術会、AIChE, IWA


【著　書】


　「生物反応工学の基礎」、「微生物、動物/植物細胞を培養する倍―リアクター：設計とスケールアップの基礎」、「エアリフトバイオリアクター」、「Excelで解く水処理技術」、「はじめての脱臭技術」等の著者


　


　　


　　



詳細を見る :
https://cmcre.com/archives/138291/


　　


　　


　


https://cmcre.com/archives/2804/


https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/


　　


　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上