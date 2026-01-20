【ライブ配信/ZOOM】「食品、医薬、医療における大量細胞培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップの基礎と実際」セミナー開催！2026年2月19日（木）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。

🎓 講師：川瀬 義矩 氏（東洋大学 理工学部 名誉教授）

📆 開催日時：2026年2026年2月19日（木）13:00～17:00

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「食品、医薬、医療における大量細胞培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップの基礎と実際」

――精密培養、再生医療、ワクチン生産へ展開するバイオリアクター技術。設計・スケールアップの基礎からCFD、AI活用までを第一人者が解説。設計実務に直結するExcelテンプレートを一括提供。

受講料

・一般：44,000円（税込）

・メルマガ会員：39,600円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/138291/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

バイオリアクターの基礎の他に、設計・スケールアップにおいて、バイオリアクターの中で起こる現象をどのように取り扱えば良いかが理解できます。実際の設計・スケールアップをどのように行えばよいかも学べます。セミナーで使用する実務でも使えるExcelテンプレートはすべて差し上げます。

【セミナー対象者】

バイオリアクターの設計・スケールアップの実務に係わっている方は勿論、専門知識がない方にも理解できるように動画を多く入れ、基礎から分かり易く説明しますので、どなたでも御参加下さい。

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：食品、医薬、医療における大量細胞培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップの基礎と実際

開催日時：2026年2026年2月19日（木）13：00～17：00

参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：川瀬 義矩 氏 東洋大学 理工学部 名誉教授

〈セミナー趣旨〉

食品、医薬、医療における大量細胞培養に使われるバイオリアクターの設計とスケールアップについて解りやすく解説します。基礎となる生物反応工学と大量細胞培養のバイオリアクターの設計・スケールアップの基礎と計算を、Excelテンプレートを使って、培養肉の培養、間葉系幹細胞の培養、ヒト人工多能性幹細胞などの高濃度培養のシミュレーションなどを含めて分かり易く解説致します。セミナーで使用する20以上のExcelのテンプレートは参加者の方に配布します。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/138291/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1. バイオリアクターの目的

1.1 生産目的に適した大量細胞培養バイオリアクター

1.2 食品、製薬、医療に使われているバイオリアクター

2. バイオリアクターにおける反応の基礎

2.1 酵素反応

2.2 微生物増殖反応：阻害反応

2.3 固定化酵素/微生物反応

2.4 発酵熱と反応温度

3. バイオリアクターの操作法の基礎とシミュレーション

3.1 回分操作、反復回分操作

3.2 流加培養

3.3 連続操作

3.4 灌流操作

4. バイオリアクターの設計の基礎

4.1 設計のスペック

4.2 撹拌槽バイオリアクターの設計

4.3 気泡塔/エアリフトバイオリアクターの設計

4.3 固定化酵素・微生物バイオリアクターの設計

5. バイオリアクターのスケールアップの基礎

5.1 スケールアップのパラメーター

5.2 相似則ベーススケールアップ

5.3 撹拌槽バイオリアクターのスケールアップ

5.4 気泡塔/エアリフトバイオリアクターのスケールアップ

5.5 スケールアップにおけるCFDによる流動解析の利用

6. バイオリアクターの展開

6.1 シングルユースバイオリアクター

6.2 ウイルスワクチン生産のバイオリアクター

6.3 再生医療におけるバイオリアクター

6.4 精密培養におけるバイオリアクター

6.4 バイオリアクターにおけるAIの活用

7. 質疑応答

4）講師紹介

川瀬 義矩 氏 東洋大学 理工学部 名誉教授

【講師経歴】

早稲田大学 理工学部 応用化学科、理工学研究科 工学博士号取得、千代田化工建設(株) 設計部、東京都立大学 工業化学科、ニュー ヨーク州立大学 バッファロー校 化学工学科、ウォータールー大学 生物技術研究所、東洋大学 応用化学科 現在名誉教授

【研究歴】

バイオ リアクター、排水処理、撹拌などの分野で研究を行い、外国の専門誌に200報以上の技術論文を発表

【学 会】

化学工学会、石油学会、分 離技術会、AIChE, IWA

【著 書】

「生物反応工学の基礎」、「微生物、動物/植物細胞を培養する倍―リアクター：設計とスケールアップの基礎」、「エアリフトバイオリアクター」、「Excelで解く水処理技術」、「はじめての脱臭技術」等の著者

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/138291/

