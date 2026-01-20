Capy株式会社【1月29日開催・オンラインセミナー】パスワード認証は“事業成長の足かせ”になっていませんか？～UX改善 × セキュリティ強化を両立する「パスキー」導入の現実解～

Capy株式会社

Capy株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田 満雄y） は、無料オンラインセミナー「【再放送】パスワード認証は今や“セキュリティ課題”ではなく“事業成長の足かせ” それでも使い続けますか？～UX改善 × セキュリティ強化 × 成長を実現する『パスキー』導入の現実解～」を2026年1月29日（木）に開催いたします。

本セミナーは、2025年11月13日（木）に開催したセミナーの再放送です。

多くのご要望を受け、再放送の開催が決定しました。



■ 開催背景

パスワードが“売上・LTV・運用コスト”を削る時代へ

近年、口座乗っ取りや不正送金などの被害が相次ぎ、パスワード依存のリスクは様々な業界で深刻化しています。

一方でパスワード認証は、セキュリティを守る仕組みでありながら、パスワード再設定や認証トラブルによってユーザー体験を損ない、離脱率や顧客維持率の低下を招き、さらに問い合わせ対応がCS・開発リソースを圧迫するなど、“事業成長を阻む構造的な足かせ”になりつつあります。

Apple、Google、Microsoftが標準採用した「パスキー（FIDO認証）」は、パスワードレスで安全かつスムーズな認証を実現する標準技術として、世界的に普及が進んでいます。



■ セミナーで扱う内容

本セミナーでは、パスキー／FIDO認証と他の認証方式との違い、活用メリット、導入・運用コストを具体的な導入事例を交えて解説します。

また、UX改善とセキュリティ強化を両立するパスキー認証を、低コストで導入するための現実的な進め方もご紹介します。

次のような課題をお持ちの方におすすめです。

・UX/UIを改善してログイン成功率を上げたい

・ログイン認証にかけるコスト（問い合わせ・運用）を抑えたい

・サイバー攻撃対策を進めたいが、UX/UIを悪化させたくない



■ 開催概要

タイトル：【再放送】パスワード認証は今や“セキュリティ課題”ではなく“事業成長の足かせ” それでも使い続けますか？

～UX改善 × セキュリティ強化 × 成長を実現する「パスキー」導入の現実解～

開催日時：2026年1月29日（木）9:00～10:00（受付 8:45～）

参加費：無料（事前登録制）

形式：オンライン（Webセミナー）

主催：Capy株式会社

申込方法：以下のお申込みフォームよりご登録ください。

https://majisemi.com/e/c/capy-20260129/M2A





■ プログラム

08:45～09:00 受付

09:00～09:05 オープニング（マジセミ）

09:05～09:45 講演

09:45～10:00 質疑応答

※当日いただいたご質問は、後日開催企業より直接回答いたします。



■Capy株式会社について

会社名：Capy株式会社

代表者：代表取締役社長 岡田 満雄

本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 岸本ビルヂング 6階

設立：2017年8月

事業内容：不正ログイン対策ツール「Capyキャプチャ」の開発・提供、生体認証ソリューションの開発・提供、セキュリティコンサルティング

公式サイト：https://corp.capy.me/ja

Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCm_0cmxYAkxez5lCScqV7zg

【本リリースに関するお問い合わせ先】

Capy株式会社 広報担当 Email: info@capy.me