ANRI給付型奨学金「未解の知～The ANRI Fellowship～」 8期生として15名を採択
独立系ベンチャーキャピタルANRI（東京都港区：代表パートナー 佐俣アンリ、以下 ANRI）は、日本の基礎科学研究への支援として、数学や物理学、生物学、化学など実用化までに時間がかかる基礎研究の分野に取り組む学生を対象とした給付型奨学金プログラム「未解の知～The ANRI Fellowship～」 を実施しており、この度、第８期生として、日本や世界で研究に取り組む学生15名を採択したことをお知らせいたします。
ANRIでは、2019年より日本の科学技術の発展に寄与することを目的とし、基礎科学研究に取り組む学生への給付型奨学金プログラムを運営してまいりました。今回もたくさんのご応募をいただき、心より感謝申し上げます。
ANRIは、創業当時からの強みであるインターネット領域に加え、ディープテックやライフサイエンスなどの幅広いテクノロジー領域の研究開発型スタートアップへの投資をしており、日本の研究技術を世の中へ創出する支援を行っております。一方で、その世の中に出る研究技術は、それまで多くの研究者が携わった基礎研究の基盤があるからこそと考えております。
現在、1期生～8期生まで総勢89名の研究者が The ANRI Fellowship に採択され、ANRIが得意とするコミュニティの輪を広げる取り組みも行っております。各期での研究発表会やSlackによるコミュニティ運営、また、分野も年齢も異なる研究者が集まるコミュニティイベントなども開催しています。
今後もより研究者同士の横や斜めの接点を持つことができるような運営を心がけると共に、「未解の知～The ANRI Fellowship～」を通じて、日本の科学技術の発展に寄与することを目指してまいります。
「未解の知～ The ANRI Fellowship～ 」８期生の紹介（順不同）
末岡陽太朗 ジョンズホプキンス大学・ニューロサイエンス・博士課程
小野隆一 カリフォルニア大学バークレー校・比較生化学専攻・博士課程
堀池由朗 名古屋大学大学院・工学研究科応用物理学専攻・博士課程
池田雄太郎 東京大学大学院・理学系研究科物理学専攻・博士課程
松山和樹 名古屋大学大学院・環境学研究科・博士課程 / モンペリエ大学・地球科学部門・博士課程
奥山登啓 千葉大学・大学院融合理工学府・博士課程
四宮七瀬 東京大学・地球惑星科学専攻・修士課程
広瀬凜 プリンストン大学・大気海洋科学専攻・博士課程
成田佳奈香 東京大学・理学系研究科天文学専攻・博士課程
足立吏玖 東京大学大学院・総合文化研究科広域科学専攻・博士課程
池田花菜 東京大学大学院・農学生命科学研究科水圏生物科学専攻・博士課程
松坂怜 東京大学・理学系研究科天文学専攻・博士課程
姜大模 東京大学・大学院工学系研究科物理工学専攻・博士課程
山口颯太 ケンブリッジ大学・植物科学・博士課程
河井理雄 ハーバード大学・バイオエンジニアリング・博士課程
８期生の「未解の知」
末岡陽太朗
小野隆一
堀池由朗
池田雄太郎
松山和樹
奥山登啓
四宮七瀬
広瀬凜
成田佳奈香
足立吏玖
池田花菜
松坂怜
姜大模
山口颯太
河井理雄
未解の知 Pioneers :
https://mikainochi.jp/
「未解の知～The ANRI Fellowship～」プロジェクトオーナーよりコメント
ANRI シニアアソシエイト 榊原 和洋
「未解の知」とリブランディングをして迎えた第8期。今期も採択者として素晴らしく魅力的な15名の研究者と15の解きたい未解の知に集まっていただきました。また、選考が難しいほどに魅力的なご応募を多数いただいたこと感謝申し上げます。
どうして基礎研究を応援するのか。それは素晴らしい研究者と研究がここに在るからです。この面白さを内輪で楽しむだけでなく、少しでも広く伝えていけたら大変うれしく思います。
本奨学金の内容や背景の思いについて
奨学金の詳細や過去の採択者紹介については『未解の知』ホームページをご覧ください。
「未解の知」ホームページ :
https://mikainochi.jp/
ANRIについて
ANRIは「圧倒的未来」をビジョンに掲げ、世界を一変させる次なる起業家を支援する『Changer Capital』です。2012年のANRI1号ファンド設立より、一貫してシードステージのスタートアップ投資を実行。運用総額 約800億円弱、300社以上に投資支援をしています。六本木ヒルズに1200平米のインキュベーションオフィス『CIRCLE by ANRI』を運営し、より起業家と近い環境で、起業の準備段階からサポートできる体制を整えています。
会社概要
社名：ANRI株式会社
代表者：代表パートナー 佐俣アンリ
所在地：東京都港区六本木６丁目１０－１六本木ヒルズ森タワー15F
CIRCLE by ANRI
企業HP：https://anri.vc