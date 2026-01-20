兼松、空飛ぶクルマに関するシンポジウム開催のお知らせ

兼松株式会社

兼松株式会社は、2026年2月3日（火）にシンポジウム“北近畿における空飛ぶクルマ実現に向けて～コウノトリとめぐる空飛ぶクルマ社会実装プロジェクトについて語ろう～”を開催いたします。詳細資料と参加申し込みは以下になりますので、ご関心をお持ちの皆さまにおかれましては、ぜひ、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

・詳細資料はこちら(https://d11k6pweekc5r2.cloudfront.net/4fc335af47b5f95e26a8020ed3401146/common/archives/files/press/attach/%E5%8C%97%E8%BF%91%E7%95%BF%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%A9%BA%E9%A3%9B%E3%81%B6%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6_%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf?1768801901)

・お申し込みはこちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2epM3NejwU-3UU4bGqxQK7P4t7dwJ9ZDujCIeqHcFltURTBURUtHVFk5SEg3UFUyRFlNSlBGVlY3Vi4u&route=shorturl)

＜シンポジウム概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/196_1_882afd1ca26ec01eb7964bc62925f7e8.jpg?v=202601201051 ]

本シンポジウムを通じて、空飛ぶクルマに関する最新動向、但馬・北近畿地域における空飛ぶクルマの社会実装の可能性、地域における社会的インパクトについて、皆さまとともに考える機会となれば幸いです。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【本シンポジウムに関するお問い合わせ先】

シンポジウム「北近畿における空飛ぶクルマ実現に向けて」運用事務局

event-aam@kanematsu.co.jp （担当：兼松株式会社航空宇宙部第一課 中村）

【報道機関お問い合わせ先】

兼松株式会社 広報室

電話 ： 03-6747-5000

https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/