大成温調、6社合同でのお米寄贈

大成温調株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：水谷 憲一、以下、大成温調）は、社会貢献活動の一環として、品川区に本社を置く株式会社兼藤（代表取締役：安藤 公一）、愛知産業株式会社（代表取締役社長：井上 博貴）、株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング（代表取締役社長：武田 健三）、株式会社勝亦電機製作所（代表取締役社長：勝亦 章浩）、株式会社日本理化工業所（代表取締役社長：大栗 崇司）と共同で区にお米を寄贈し、2026年1月15日、森澤区長に目録を手渡しました。

森澤区長（右から3番目）、当社取締役副社長 志田（右から2番目）

この寄贈は、2021年度に大成温調と兼藤が合同で実施したことをきっかけに始まった取り組みです。2023年度には愛知産業が、2024年度にはさらに3社が参加しました。今年度も引き続き6社が本取り組みに参加しており、大成温調としては5年連続の寄贈となります。

品川区は、今回6社より寄贈した千葉県産のお米544世帯分（子供1人につき5キログラム×816袋）を、「しあわせ食卓事業」に登録しているご家庭へ配送しました。

大成温調は、持続可能な社会の実現を目指し、今後も地域社会との連携を大切にしながら、さまざまな社会貢献活動に取り組んでまいります。

＜お米を受け取った方の声（一部抜粋）＞

・物価高が続き、お米はとてもすぐに買えなく、他の食品で我慢することも増えておりました。そのような中でお米をいただき本当にありがたく、子どもと感謝の気持ちでいっぱいです。

・先日、近所のスーパーで今年度分の備蓄米の在庫がなくなったとの貼り紙を見て絶望的な気持ちになっていたところにお米が届き、感謝の気持ちでいっぱいです。

・子どもたちは私が作ったツナマヨおにぎりが大好きなのですが、おかげ様で思い切り食べさせてあげられます。

・いつも地域や人、スポーツなどに還元されていてよく目にする会社名もあります。こうして行政だけでなく地元の企業に守られて暮らしているありがたさが心に重みをもって温かく私たち家族に届いています。私たちもその心を育み地域にそそぎたいと思います。

大成温調株式会社

代表者：水谷 憲一

所在地：東京都品川区大井一丁目49番10号

概 要：大成温調は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事および建築一式工事の設計・施工管理を手がける専門設備工事会社です。これからの時代も社会に選ばれ続ける「総合たてものサービス企業」へと飛躍していきます。

URL： https://www.taisei-oncho.co.jp