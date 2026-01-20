AIが “自ら判断し、動き出す” 時代へ──ロボット革命を告げる『フィジカルAI』

RX Japan合同会社

AIは“言葉をつくる”段階から、現実世界で“行動を生み出す”段階へ。2026年は、「フィジカルAI元年」と呼ばれる大変革の年です。フィジカルAI（Physical AI）とは、現実世界の環境を見て、状況を理解し、最適な動作を実行するAI技術のこと。工場で部品をつかみ、倉庫を走り、人と協調しながら安全に動く-そんな“リアルの現場で動くAI”が、いま産業の中枢に組み込まれつつあります。

今回の「ネプコンジャパン／オートモーティブワールド／ファクトリーイノベーションWeek／スマート物流EXPO」では、製造・物流・モビリティ領域で、自律動作を前提としたロボット・システムが多数出展します。工場で自ら考え動くロボット、倉庫で人と協調して走る自律移動ロボットなど、AIがその場で判断して動く瞬間が見られるため、「フィジカルAI時代」の到来を体感していただけます。

“言葉をつくるAI”から、“行動をつくるAI”へ。

2026年、ロボットが人と共に働き始める次の産業革命が、いよいよ幕を開けます。

【注目ポイント】出展企業・製品から読み解く「2つの潮流」

１：自律動作AI の急速な台頭

認識→判断→動作生成をワンストップで行う“自律ロボット”が多数登場。

段取り替え・割り込み・ばらつきといった“現場の揺らぎ”に強く、

未自動化領域の自動化を一気に押し広げます。

２：人と共に働くこと が、標準機能へ

安全・効率・生産性を両立する協働・協調ロボットの導入が加速。

移動・ハンドリング・検査まで、現場で絵になるデモ実演が各社ブースで見られます。

● 会場でデモ実演あり！動くAI の見どころ

・その場で学習・判断するハンドリング／ピッキング

・人との混在環境で協調しながら走る自律移動

・外乱や ばらつきに強い組立・検査・搬送

・屋外・過酷環境でも稼働する実用ロボット

● 注目製品を一部紹介（株）安川電機フィジカルAIで ロボットに知能を

周囲の状況を自ら“認識・判断”し、最適な動作を計画・実行できる次世代自律ロボット。従来のロボットが苦手としてきた、部品ばらつきや作業割り込みにも柔軟に対応。生産ラインの自動化から、多品種少量生産や人との協働までカバーし、未自動化領域の課題解決に大きく貢献します。

XELA Robotics（株）最先端の触覚AI技術がここに！

センサーとソフトウェアを組み合わせた、高密度3軸触覚センサー。独自開発の触覚システムが、ロボットに「触れたものを理解する能力」を与えます。これにより、ロボットに人間のような触覚を提供し、卵や果実など壊れやすい対象も正確に把持して操作する能力を与えることが可能です。

Prox Industries（株）知能化ロボットの研究開発を支援

Physical AI技術を用いて、自律的に「認識→計画→制御」のフローを行うロボットの知能部分を開発。人と協調しながら多様な環境で活動できる次世代ロボット（ヒューマノイド・四足歩行ロボット）の知能高度化や、工場内の組立・搬送・検査など複雑なタスクを対象に、支援を行います。

● その他にも、AI・ロボット関連の注目製品・技術が多数集結！ ※一部抜粋"見て・考える"ロボットの目と脳の役割を果たすロボットビジョンセンサー。人の手を要する繊細な作業の自動化や製造現場を支援【倉敷紡績(株)】光沢・黒色・半透明など難認識ワークを、AIで高精度に位置姿勢推定する3Dビジョン。専門知識不要で導入でき、最適なAIモデルを提供【京セラ(株)】AI駆動で太陽光パネル設置を自動化する屋外対応ロボット。遠隔地や悪環境でも稼働し作業効率と安全性を向上。【VISPECT TECH (ZHEJIANG)】屋外搬送にも適した最新型AMR。太陽光や霧、暗所といった環境下でも自己位置認識に優れ、安定した走行を実現【Roboware（ロボウェア）】3D Vision一体型の移動式協働ロボットシステム。ワーク形状の自動認識と簡単導入設計のソフトウェアで、省人化を支援する【(株)フォトロン】世界初のカメラ内蔵 協働ロボット。画像検査AI機能も標準搭載で、簡単にプログラム可能。柵や囲いが不要で作業開始できる。【SSI(株)】

＜開催概要＞ 日本最大級の 専門展示会

展示会名：

・第40回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260120&utm_medium=other&utm_source=other)

・第18回 オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術展-(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260120&utm_medium=other&utm_source=other)

・第5回 スマート物流 EXPO -物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展-(https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260120&utm_medium=other&utm_source=other)

・ファクトリーイノベーション Week 2026(https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260120&utm_medium=other&utm_source=other)

会期：2026年1月21日(水) - 23日(金) 10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト 主催：RX Japan合同会社

見込み数字：出展社数 1,850社 / 来場者数 92,000名

