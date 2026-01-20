伯東、浜松ファーマリサーチ、サムライイメージングパートナーズとの新プロジェクト「（仮）放射性医薬品創薬支援プロジェクト」を始動

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード7433、以下 当社）は、日本における放射性医薬品の研究開発、展開をサポートするため、株式会社浜松ファーマリサーチ（本社・中央研究所・Imaging Center：静岡県浜松市、以下 浜松ファーマリサーチ）、サムライイメージングパートナーズ株式会社（本社：千葉県千葉市、以下 サムライイメージングパートナーズ）と日本国内での放射性医薬品開発に関する前臨床、早期臨床研究および試験のアライアンス形成に向けた新プロジェクトを始動しましたので、お知らせいたします。

【詳細】

伯東は2015年より医療、研究開発用放射性化合物の自動合成装置で世界的シェアをもつベルギーTRASIS社の日本総代理店として活動してまいりました。一方、浜松ファーマリサーチは非ヒト霊長類（NHP）を用いた非臨床試験に特化した創薬支援企業として国際実験動物管理評価認定協会 (AAALAC International) の完全認証のもと、これまでに中枢神経領域（CNS）や循環器系など、様々な領域における薬効薬理試験、薬物動態試験をサポートしております。昨今CNSやオンコロジーにおいて核医学が改めて注目を浴びつつある一方で、依然として日本独自の規格や制度、予算規模やマネタイズに関する障壁から、新規放射性医薬品の研究開発は諸外国に比べ苦戦を強いられる状況が続いております。

このような状況のなかで、日本国内での前臨床、早期臨床研究のサポートを主業務とするサムライイメージングパートナーズが設立されたことを受け、三社はそれぞれのシナジーを有する事業領域において、お互いの事業活動の継続的な発展と、技術を通じた社会への貢献を共通の目標とし、このたび共同プロジェクトを発足致しました。

我々はそれぞれの事業領域での知見を活かしつつ、国内外のCRO（医薬品開発業務受託機関）、イメージングセンター、その他関連産業企業等とも連携し、国内前臨床、早期臨床研究、開発を後押しするとともに、顧客にさらなる付加価値を提供致します。早期のアライアンス締結にむけ、既に一部のCRO、イメージングセンターとも協議を重ねておりますが、本ご報告をもって広く関係者の皆様にもご協力をお願い申し上げる次第となります。

「（仮）放射性医薬品創薬支援プロジェクト」では、以下のような活動を展開して参ります。

Ø CRO、イメージングセンター、受託試験会社、合成装置サプライヤーによる国内外新規放射性医薬品研究開発需要に迅速に対応するアライアンスの結成にむけた取り組み

【三社コメント】

伯東株式会社 ビジネスインキュベーションセンター センター長：島津昌弘

この度の共同プロジェクト発足を契機といたしまして、国内における新規放射性医薬品の開発、並びに海外展開をも視野に入れた事業推進により、皆様方へのより一層の貢献を目指し、今後とも鋭意努力してまいる所存でございます。

株式会社浜松ファーマリサーチ 代表取締役：夏目貴弘

今回の共同プロジェクト発足により、今後は当社独自の病態モデルや画像診断技術を駆使し、日本国内での前臨床・早期臨床研究の促進に貢献します。皆さまの課題解決に最適な価値提供を目指してまいります。

サムライイメージングパートナーズ株式会社 代表取締役：中小路聡直

国内外企業における核医学産業での経験を活かし、日本ならびにアジアの創薬拠点ならび環境整備ならびに事業開発に尽力してまいりたいと思います。今回のプロジェクトが創薬インキュベーションの役割を果たし、多くの新規化合物が日本で成長することを期待しております。

伯東株式会社

（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。

株式会社浜松ファーマリサーチ

(https://www.hpharma.jp/)

創薬候補物質の有効性を評価する非臨床薬効薬理試験を受託し、サルのオリジナル病態モデルを利用した創薬初期段階の支援を行っています。熟練した技術者により、中枢神経系、疼痛、循環器系などの様々な疾患領域における薬効薬理試験やMRI 等の画像診断を実施し、オリジナルの病態モデルを開発しています。

サムライイメージングパートナーズ株式会社

（https://samurai-imaging.com/）

2025年12月、サムライイメージングパートナーズを起業。『業界に多くのＷｉｎ-Ｗｉｎを生み出し、核医学に明るい未来を！』。アライアンス企画メンバー。前臨床から臨床開発までの核医学コンサルティング、核医学関連資材販売、世界の治験データベース構築などを手掛けます。その他詳しい事業内容は契約が決まり次第、順次アップして参ります。