福西電機、本社ビルのZEB化改修工事が完了。一次エネルギー消費量59％削減を実現し「ZEB Ready」を達成

福西電機株式会社

福西電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩本秀宣、以下、福西電機）は、2025年12月に本社ビルのZEB化改修工事を完了し、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS ※1）において、ZEB Ready（※2）の認証を取得いたしました。

今回の改修では、建物の躯体改修を行わずに、省エネ性能に優れた設備のリニューアルと運転制御のみで、基準一次エネルギー消費量を59%削減、BEI値0.41（※3）を達成しました。改修では、高効率空調・換気設備やLED照明の更新に加え、エネルギーマネジメントシステム（EMS）の導入により、エネルギー使用量を可視化し最適な制御を可能にしました。また、照明設計にはパナソニックの新無線照明制御システム「LiBecoM（リベコム）」（※4）を採用し、自動調光で省エネ性を高めるとともに、一部エリアでは時間帯に応じた明るさと光色で空間を演出し、快適なオフィス空間を実現しました。

政府が掲げる2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、既存建築物のZEB化は社会課題の一つです。福西電機は、今回の本社ビルZEB化改修で得た知見を活かし、既存建築物のZEB化を推進し、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

福西電機本社ビル概要

所在地 ：大阪市北区与力町7番5号

竣工 ：1995年

構造 ：鉄筋コンクリート造

階数 ：地上7階建

延床面積：5381.81平方メートル

ZEBページ

https://www.fukunishi.com/services/contribution/zeb/

（※1）建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）…建築物の省エネ性能を評価・表示する第三者認証制度です。

（※2）ZEB Ready…基準一次エネルギー消費量の50%以上削減を実現している建物のこと。（再生可能エネルギーを除く）

（※3）BEI値…国が定めるエネルギー消費量の基準値を1として、当該建築物のエネルギー消費量を示したもの。再生可能エネルギーを除きBEI≦0.50の場合にZEBを達成したと判定される。

（※4）新無線照明制御システム「LiBecoM（リベコム）」…参照）https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/brand/libecom/

会社概要

会社名 ：福西電機株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区与力町7番5号

代表者名：代表取締役社長 岩本 秀宣

創業 ：1946年10月1日

設立 ：1951年5月1日

資本金 ：16億3,200万円

事業内容：電設資材、電子機器、制御・通信機器等のエレクトロニクス商材の販売

私たち福西電機は1946年の創業以来、パナソニックグループの電気に関連する商材を扱う専門商社として、電気・電子が必要とされるさまざまなシーンで、安全で快適な暮らしを支えています。「人・技術・情報の架け橋となり、最適解で「福（しあわせ）」あふれる未来をつくる。」というパーパスを掲げ、福西電機ならではの価値を創造し、社会課題の解決に貢献していきます。