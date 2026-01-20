仕事始めは、餅つきから。──初開催の新年イベントで“人から始まる会社”を体現したオーエムネットワーク

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸真也）では、2026年の仕事始めに、新年イベントを初めて開催しました。

新年会に加え、書初めや餅つきといった日本らしい催しを取り入れたのも、今回が初めての試みです。新しい一年の始まりを、単なる「業務開始」ではなく、

“人としてのスタート”として全社員で共有したい。

そんな想いから、この新年イベントは企画されました。

日々の業務の中でも部署を越えた連携を大切にしていますが、

この日は、立場や職種といった区別を越えて、より一層フラットに全員が同じ時間を過ごしました。

書初めで、それぞれの「今年の想い」を言葉にする

イベントの最初に行ったのは書初めです。書く内容は、仕事の目標に限らず、「今年大切にしたいこと」「人生としてのテーマ」など完全に自由としました。

会場には「挑戦」「健康」「変」「余裕」など、社員一人ひとりの価値観が表れた文字が並びます。

静かに筆を動かす時間を通して、それぞれが一年の軸を見つめ直すひとときとなりました。

各々の想いをエンジニア／中途入社

普段は目の前の業務に集中することが多いので、新年の最初に立ち止まって、自分がどんな一年にしたいのかを考える良い機会になりました。

同じグループのメンバーがどんな言葉を選んだのかを見ることで、仕事では見えない考え方や価値観を知ることができたのも印象的でした。

肩書きを忘れて盛り上がる、餅つきの時間

続いて行ったのは餅つきです。

役職や年次に関係なく順番に杵を持ち、自然と応援や笑い声が広がりました。

普段はデスクワーク中心の社員も、思い切り体を動かしながら交流する時間となり、会場の一体感が一気に高まります。

若手社員／新卒入社

普段はそれぞれの業務に集中していますが、餅つきでは部署や役職に関係なく、みんなで一つのことに取り組めたのが新鮮でした。

自然と声を掛け合う場面も多く、普段以上に距離が縮まったように感じます。

最後は新年会。全員で顔を合わせるところから

全員の掛け声とともに

イベントの締めくくりは新年会。

新年の始まりに、まずは同じグループのメンバーと顔を合わせ、交流を深めたいという想いから、今回はオフィスで実施しました。

オードブルを囲みながら自然と会話が生まれ、若手社員が中心となって企画した催しも相まって、終始和やかで活気のある時間となりました。

この新年イベントが表している、オーエムネットワークの考え方

若手社員発案の企画にベテラン社員も参戦

オーエムネットワークが、この新年イベントで大切にしたのは、“仕事の前に、人としてつながること”です。日々の業務の中では見えにくい一面を知り、立場を越えて話せる関係性を築くことが、結果としてチームワークや仕事の質につながると私たちは考えています。

「会社の文化は、日常だけではなく“節目の過ごし方”にも表れる」

今回の新年イベントは、その考え方を形にした、オーエムネットワークにとっての第一歩となりました。本イベントは、社員同士のコミュニケーション促進と、組織文化の醸成を目的として実施しています。

2026年も、全員で前向きなスタートを

こうしてオーエムネットワークの2026年は、笑顔と活気の中でスタートしました。

今回の初開催をきっかけに、今後も人とのつながりを大切にしながら、チーム一丸となって挑戦を続けていきます。

■ 募集

もし少しでも“話してみたい”と感じた方は、ぜひお気軽にご応募ください！

応募はこちら（新卒採用）→https://www.omnetwork.co.jp/recruit/entry-info/entry-graduate/

応募はこちら（中途採用）→https://www.omnetwork.co.jp/recruit/entry-info/entry-mid/

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

