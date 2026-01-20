3年間のありがとうを最後のお弁当に添えて。高校3年生の門出を祝う特別紙面「福島卒弁民報」を今年も発行。

株式会社 福島民報社

2026年1月20日、福島民報社は、お弁当の包み紙になる特別紙面『福島卒弁民報』を発行いたします。紙面には、高校最後のお弁当の日を迎える高校生へ保護者から寄せられたメッセージがあしらわれ、最後のお弁当をお祝いする「のし」となって高校生たちの手元へと届きます。2年目となる今年は、プロジェクトパートナーとしてヨークベニマルが参画。1月19日～1月31日に福島県内の各店舗にて卒弁週間キャンペーンを開催し、保護者の最後のお弁当作りを応援します。





企画背景

福島民報社は1892年の創刊以来、地域密着をモットーに、県民紙として親しまれながら福島県民とともに歩んできました。15年前に東日本大震災を経験し、「地元を元気にしたい」という思いを一層強めた我々は、県民へ笑顔や温かな時間をもたらす活動に精力的に取り組んでいます。

福島の復興とともに歩んできた世代とも言える高校3年生たち。いよいよ卒業を目前に控え、家族との時間に一つの区切りを迎えます。福島民報社は、地域に根差した新聞社として、彼らに保護者からの愛を目一杯受けとって元気に羽ばたいていってほしいと考え、『福島卒弁民報』を企画しました。

12月からあらかじめ保護者を中心にメッセージを募集し、紙面に掲載しています。保護者が毎日のお弁当づくりで込めていた想いや、知られざる裏話など、お弁当生活を締めくくる言葉が並びました。最後のお弁当をきっかけに、福島で過ごした記憶がこれからの人生を温めるものになれば、と願っています。

卒弁民報とは



福島卒弁民報は、本日の朝刊の挟み込みとして掲載され、最後のお弁当の日に、各家庭でお弁当箱を包んで使用されていくことを想定しています。

保護者や地域の方々、福島県出身の県外の方など総勢60名以上から、メッセージをいただきました。この企画は福島民報社と博報堂の共同の取り組みです。

メッセージ例

●弁当は茶色！とにかく肉！肉！肉！のリクエストに応え、毎日肉弁当、残さず食べてくれて嬉しかったな。甘い卵焼きの味も忘れないでね。（ゆみ赤組・玉川村）

●入学当初は、「おにぎり4つね！」って言ってたのに、いつの間にか6つ食べる怪物に成長してたね。食べて大きく成長しました！卒業しても家に食べに帰ってきてね。今日はみんなでワイワイ最後のお弁当楽しんで。（ニューカレドニアが好きなママ・会津坂下町）

●妻と交代制で１日も欠かさなかった弁当作り。二日酔いでベロベロの日も、これのおかげで規則正しく起きれた。正直、大変と思うこともあったけれど、食べてくれる嬉しさがいつのまにかまさっていった。明日からは弁当が一つ減ると思うとなんだか泣けてくる。（めがねのたけちゃん・北塩原村）

デザイン

（左）表面は、水引をあしらい、のしをイメージしたデザイン。最後のお弁当にふさわしいお祝いの思いをこめ、高校3年生の門出のひとときを華やかに彩ります。

（右）裏面は、あたたかなタッチのお弁当のイラストとともに、集まったメッセージを新聞紙面風にぎっしりと詰め込んでいます。

〈裏面詳細〉

お弁当を食べながら読みたい、お弁当にまつわるエピソードなどが並びます。

ヘッドラインは、寄せられた保護者からのメッセージから引用したもの。

お弁当のイラストの中には、メッセージを書き込むことができる通信欄付きです。

〈包み方〉

紙面を折りたたみ、お弁当にくるっと巻き付けることで、のしのように包むことができます。

〈ウェブサイト〉

寄せられたメッセージの全文は、下記URLからご覧いただけます。

https://www.minpo.jp/pub/sotsubenminpo2025

卒弁週間をヨークベニマル各店舗で実施

2年目となる本年は、新たな試みとして福島県内のヨークベニマル各店舗にて「卒弁週間」を実施いたします。お弁当作りに欠かせない定番商品の売場にPOPを掲示するなど、地域に深く根差したスーパーマーケットとして、最後のお弁当づくりに励む保護者の方々の想いに寄り添います。

後援

福島県教育委員会 福島県私立中学高等学校協会