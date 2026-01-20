十日町市の観光ブランド「アートと暮らし、心とけあう里山の旅」に基づく観光画像素材の提供をスタート

公益社団法人 新潟県観光協会

一般社団法人十日町市観光協会（代表理事 柳一成）は、十日町観光のブランドコンセプト「アートと暮らし、心とけあう里山の旅」の活用促進と会員サービスのさらなる充実を目指して、コンセプトに沿った観光画像素材の提供を開始いたします。

本取り組みでは、十日町市の風景や自然景観、里山の暮らし、イベント、交流体験などをはじめとする地域資源の中から、ブランドコンセプトを象徴する画像を選定し、会員事業者の皆様が販促活動などに幅広く活用できるようご提供します。

■ 取り組みの背景

十日町市観光協会では、2024年よりブランドコンセプトを「アートと暮らし、心とけあう里山の旅」として、市内外へ向けて統一的に魅力的な情報発信を推進しています。

今回の画像素材は、会員の皆様により使いやすい形でブランドコンセプトを活かしてもらい、市全体のイメージ向上につなげることを目的としています。

▼ブランドサイト「Discover Tokamachi」

https://discover-tokamachi.tokamachishikankou.jp/

■ 提供方法

観光協会会員専用ページに、ダウンロードフォルダ（Googleドライブ）へのアクセス権限リクエストフォームを設置します。詳細な利用条件や利用範囲については、別途会員向けにご案内いたします。

【事業開始日】2026年1月20日（火）

▼事業開始のお知らせ

https://www.tokamachishikankou.jp/news/162744/

■ 今後の展開

今回の観光画像素材の提供を皮切りに、十日町市観光協会ではブランドコンセプトを軸としたプロモーション施策の強化を図り、地域事業者の発信力向上や市内観光の魅力創出につなげてまいります。

■ 地元の声でつくる、これからの観光

この取り組みは、地域のさまざまな立場のメンバーで構成された「ブランディング部会」によって進められています。

＜部会員（敬称略）＞ 〇部会長

〇山岸裕一（松之山温泉・酒の宿玉城屋）／保田暢彦（JR信濃川地域共創事務所）／松山恭平（エフエムとおかまち）／神近由依（当間高原リゾート）／

羽鳥めぐみ（NPO法人越後妻有里山協働機構）／小針由紀江（NPO法人GGG）

＜ファシリテーター＞

フジノ ケン（N37）

■お問合せ先

(一社)十日町市観光協会 担当：庭野・西野

Tel 025-757-3345 Fax 025-757-5150

メール infotkm@tokamachishikankou.jp