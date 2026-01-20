展示会リードの即日商談化とIS工数削減を同時に実現。 インターファクトリーがimmedio Formsで営業プロセスを刷新

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する展示会向けツール「immedio Forms」が、株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下インターファクトリー）に導入されたことをお知らせします。

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」を展開する株式会社インターファクトリーは、展示会でのリード対応に「immedio Forms」を導入。

展示会現場での即日商談予約と社内共有の自動化を実現し、アポイント獲得数10％増加、インサイドセールスの業務負荷の大幅な軽減に成功しました。

immedio導入の背景

インターファクトリーは、BtoB・BtoC企業向けにECサイト構築を支援するクラウドサービス「EBISUMART」を提供しています。展示会やWeb経由で獲得したリードに対し、インサイドセールス（IS）部門を中心に初期対応を行う体制を敷いてきました。

展示会施策が拡大する中、紙ベースでの名刺管理・会話メモの手書き記録・Excel転記といったアナログな運用に限界が生じ、ホットリードの対応遅れや営業機会の取りこぼしが課題となっていました。

導入の決め手

インターファクトリーでは複数サービスを比較検討する中、immedio Formsが最も運用イメージと合致。展示会現場での即時入力・即時共有を前提に、誰でも扱えるUIとコストバランスの良さが評価されました。

カスタマーサクセスのサポートもあり、導入準備は2週間で完了し、展示会当日での本番運用がスタートしました。

「シンプルで使いやすく、我々が実現したいことに機能が合致していました。コスト面でも納得感があり、そこが決め手です」と近藤様は評価しています。

導入後の成果

奥：株式会社インターファクトリー コマースソリューション部 マネージャー 近藤 彰洋様

展示会会場では、名刺スキャンと会話メモ入力をタブレットで実施。Salesforceとの自動連携により、現場から即座に営業チームへリード情報が共有され、商談予約画面からその場で日程調整まで完了できる運用を構築しました。

結果として、展示会全体でのアポイント数は10％増加。紙入力・Excel転記といった従来業務は撤廃され、インサイドセールスの業務負荷は大幅に削減。ホットリードへの即時対応体制が整い、営業のスピードと確度が飛躍的に向上しました。



「展示会で説明した内容をお客様が覚えているうちにその場で予約してもらえるので、後日こちらからお問い合わせするよりも商談につながる確率が高いんです。当日から翌日にかけての予約率が明らかに上がりました」（近藤様）

NEXT immedio-継続的なナーチャリング体制の構築へ

現在はimmedio,immedio Boxとの連携も進めており、Webチャネルや資料請求からのリードに対しても、多様なチャネルで一貫して immedio を活用する体制を構築しています。

展示会施策は強化を続けながら、温度感の高いリードには即時アプローチ、温度感が低いリードにはナーチャリング設計を施した運用を実現。

今後はimmedio Formsで蓄積した顧客情報や商談日程データを他のマーケティング施策とも連携し、中長期的なリードナーチャリングにも活用していく構想です。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/interfactory-case-study

株式会社インターファクトリー

代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2

飯田橋グラン・ブルーム 4階

事業内容：

クラウドコマースプラットフォーム事業、ECビジネス成長支援事業、データ利活用プラットフォーム事業

コーポレートサイト：https://www.interfactory.co.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

有効商談オートメーション

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

