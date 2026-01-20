【グルメ杵屋レストラン】新業態を岡山一番街に初出店！韓国好きの大人女子に向けた韓ダイニング

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋グループで外食のチェーン展開を担う、株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)は、この度新業態を開発し、2026年2月27日(木)その1号店をJR岡山駅直結の地下街・岡山一番街にオープンします。

グルメ杵屋レストランは、その創業業態である自家製麺うどん「杵屋」業態の他、「信州そば処 そじ坊」「おらが蕎麦」等のそば業態、洋食業態の「しゃぽるーじゅ」、韓国料理の「シジャン」など多様な業態を展開しています。また昨今は、お客様の飲食店をご利用されるシーンやニーズにお応えするべく、夜の食事シーンに対応する業態にも注力し、その拡大展開を図っているところです。

今回開発した「韓ダイニング やおみ」は、幅広い年代の日本の女性から支持を得ている韓流文化に着目し、日本での数次に亘る韓流ブームを経て自分好みの韓流スタイルを構築した”韓国大好き大人女子”に向けて、毎日ご来店いただいても飽きのこないお料理・ビバレッジ・雰囲気をご提供する業態です。

韓国料理には「医食同源」の思想があり、食を通じて心と身体を健康にするという精神が根付いていま

す。また味と彩りのバランスを大切にする「五味五色」という考えも根底にあります。

この韓食の精神に日本風のアレンジを加え、日本人の味覚にも馴染みやすい、やさしく奥行きのある味わいの品々に仕上げました。「辛すぎない」「重すぎない」お料理の数々は韓国好き女子のみならず、幅広い層のお客様に日々のランチ・ディナーの選択肢に加えていただけるものと考えています。

メニューのご紹介

【ディナータイム】

「医食同源」を取り入れたお料理

タッカンマリ

「五味五色」を取り入れたお料理の数々

日替わり小皿料理自家製ナムル・キムチ

ディナータイムは鍋料理を中心に、チヂミやチキンなど韓国で親しまれている定番の一品料理や、手作りのナムル、お惣菜を日替わりでご用意します。地元の旬の食材を取り入れた多彩な韓国料理を揃え、お酒とともに楽しんでいただけます。

仕事帰りの一杯、友人とのお食事など様々なシーンでご利用いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/126_1_00a49a4e38bcfac0db9946e00e7b5173.jpg?v=202601201051 ]

※表示価格は全て税込み価格です。

【ランチタイム】

岡山ピーチポークのポッサム定食手作り豆腐のスンドゥブ定食

ランチタイムには、ポッサムやピビンバ、スンドゥブなど韓国の定番料理を主菜にした定食を5種類ご用意します。日替わりのお惣菜やナムル、十六黒米のご飯を組み合わせ、ヘルシーでありながら色鮮やかで見た目にも満足感のあるメニューです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/126_2_b71c5454f3b6a7bcaf2c4e6379491be6.jpg?v=202601201051 ]

【店舗情報】

店舗名称：韓ダイニング やおみ

オープン日：2026年2月27日(木)

営業時間：11時～22時(ラストオーダー 21時)

席数：39席

店舗所在地：岡山県岡山市北区駅元町

一番街地下 B1F

「韓ダイニング やおみ」とは

韓国料理の美味しさと食文化を日常の延長線で楽しめる、大人女子のための韓国ダイニングです。

地元の食材を活かしながら、味と彩りのバランスを大切にする韓国料理の考え方『五味五色』を取り入れた、見た目にも味わいにも満足感のある料理を提供します。

料理は韓国の定番メニューを軸にしつつ、日本人の味覚にもなじみやすい、やさしく奥行きのある味わいを大切にしています。 「辛すぎない」「重すぎない」仕立てにすることで、ランチからディナーまで一日を通してお楽しみいただけるお店を目指しました。

店名の「やおみ」は「八百美」「八百味」に由来しています。 “八百”には"数えきれないほど多く"という意味があり、この店で数えきれないほど多くの美味しさを味わっていただきたいという願いを込めて命名しました。

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)