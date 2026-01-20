”OH！ノー！” 電源、火、電池、プッシュ、全て不要！蚊取りブランドNo.1（※1）の『アースノーマット』から驚きと感動の新世代型蚊取り　『アース OH！ノーマット』を新発売

国内の虫ケア用品市場において、ハエ蚊カテゴリーは市場の約4分の1を占めており（※2）、大きな市場となっています。さらに市場を拡大していくためには、お客様にとってより安心して使いやすい製品の提供が必要です。



本製品は、蚊取り用品売り上げNo.1の『ノーマット』ブランドから、お客様のニーズに応えるために発売します。「こんなに簡単に使える！なのにちゃんと蚊に効く！」という驚きと感動（OH！ノー！）を込めた『新世代型ノーマット』として、従来の蚊とり器（※3）（液体、電池、プッシュなど）に手間やわずらわしさを感じていた方や、広い部屋でもしっかり蚊対策をしたいというニーズに応えます。何のストレスもなく蚊の対策ができて快適に過ごせる空間を通じて、お客様にとって新しい価値を提供して参ります。



