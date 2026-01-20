画像から“幅”を±0.1mmで自動計測する「フォトノギス」、国交省NETISに登録

株式会社ＴＴＥＳ

株式会社TTES（本社：東京都、代表取締役：菅沼 久忠）が提供する、ひび割れ・遊間・目地など、構造物におけるさまざまな「幅」の監視を省力化する画像計測ソリューション「フォトノギス」が、2025年12月25日付で国土交通省NETISに登録されました。人依存性なし、電気や通信設備を必要とせず、山間部や災害時などインフラ条件に制約のある現場でも適用可能な点が特長です。

本登録により、公共インフラの維持管理業務において、新技術としての活用・試行導入がより進めやすくなります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x1ptpZMfw5E ]

フォトノギスの紹介動画

NETIS登録の概要

開発の背景

- 技術名称：ターゲット画像による２点間の距離の計測技術「フォトノギス」- NETIS登録番号：KK-250066-A- 登録日：2025年12月25日

インフラ構造物の維持管理においては、ひび割れ幅だけでなく、橋梁の遊間、目地、継ぎ目など、さまざまな「幅」の変化を長期的に把握することが重要です。

一方で現場では、

- 熟練者による目視や手作業への依存- 技術者不足- 危険箇所での近接作業- 電源や通信環境の確保が困難な場所の存在

といった課題が顕在化しています。

フォトノギスの特長

フォトノギスは、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した画像から、

対象物の「幅」を±0.1mm精度で自動計測する画像解析技術です。

主な特長は以下の通りです。

📏 ひび割れ・遊間・目地など、対象を限定しない“幅”監視

👤 人に依存しない定量評価

現場では「貼る・撮る」だけの簡単作業

⚡ 電源・通信のない現場でも運用可能

🧑‍🔧 危険箇所での近接作業を削減

⏱ 点検作業の省力化・効率化

日常点検、定期点検、災害時点検など、幅を把握し監視する必要があるさまざまな管理業務への適用を想定しています。

NETIS登録による効果

フォトノギスの適用フロー

国交省カタログへの掲載に続き、NETIS登録によりフォトノギスは公共工事・維持管理業務において公式に確認可能な新技術として位置付けられました。

これにより、

- 発注者による新技術活用の検討- 試行導入・実証的な利用- 技術提案での活用

が、より円滑に進められることが期待されます。

お問い合わせ先

株式会社TTES 担当：菅沼 久忠（すがぬま ひさただ）

E-mail：ipc@ttes.co.jp

Web：https://ttes.co.jp/service/ipc/