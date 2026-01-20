上場企業のURL運用を“内部統制対応”へ、短縮URL・QR・APIを統合した「hanaco Corporate Suite」を2月1日より提供開始
株式会社メディアスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：大川 拓也）は、上場企業および上場準備企業を主な対象とした法人向けURL管理サービス 「hanaco Corporate Suite（API＋Console）」 を、2026年2月1日より正式に提供開始いたします。
「hanaco Corporate Suite」は、短縮URL・QRコード・アクセス分析・API連携、管理画面（Console）を統合した、上場企業の内部統制・セキュリティ・運用ガバナンス要件に対応したURL管理基盤です。
IR、広告、SNS、メール、アプリ、紙媒体など、企業活動のあらゆる接点で利用されるURLを、担当者依存の運用から解放し、組織として一元管理・可視化・制御することを可能にします。
短縮URL作成サービス「hanaco」公式サイト
背景｜URL運用は“企業リスク”になり得る時代へ
近年、企業活動におけるURLの利用シーンは急速に拡大しています。
IR資料、プレスリリース、SNS公式アカウント、広告配信、キャンペーン、メール配信、QRコード付き印刷物など、URLは企業と顧客をつなぐ重要なインフラとなっています。
一方で、以下のような運用が常態化しているケースも少なくありません。
- 海外製の短縮URLサービスを利用している
- 無料ツールで広告が表示されている
- 担当者ごとに異なるツールを使っている
- URLの作成・変更・削除履歴が管理されていない
- 誰がどのURLを運用しているのか把握できない
これらは、情報漏えい、誤誘導、不正利用などにつながる可能性があり、内部統制・ガバナンス上のリスクとなり得ます。
特に上場企業・上場準備企業においては、「URL運用」そのものが統制対象の業務プロセスとして見直される必要があります。
hanaco Corporate Suite とは
「hanaco Corporate Suite」は、こうした課題を背景に開発された、上場企業向けのURL統合管理サービスです。
特長１. API × 管理画面（Console）のハイブリッド構成
自社システム、広告配信基盤、CRM、MA、CDPなどと連携可能な API と、
現場担当者が直感的に操作できる 管理画面（Console） を両立。
システム連携と人の運用、双方を前提とした設計です。
特長２. あとから変更できる安全な短縮URL・QR
一度配布したURLやQRコードでも、遷移先の変更が可能。
印刷物・長期運用コンテンツでも柔軟に対応できます。
特長３. 上場企業・自治体を想定したガバナンス設計
- 国内データセンター運用
- 日本法準拠
- アクセス権限管理
- 組織単位でのURL管理
- ISMS認証取得（ISO/IEC 27001）
海外製サービスでは対応が難しい、日本企業特有の統制・監査要件に配慮しています。
特長４. IR・広告・SNS・キャンペーンまで幅広く対応
IR情報開示、公式SNS、広告、キャンペーン、メール配信など、
部門横断で利用されるURLを一つの基盤で管理できます。
上場企業・大企業向けページ
→サービス紹介ページはこちら(https://hanaco.jp/listedcompany/)
想定利用シーン- 上場企業・上場準備企業のIR・広報・マーケティング部門
- 大規模キャンペーン・プロモーションのURL／QR管理
- 自社システムと連携した短縮URLの自動生成
- 紙媒体・屋外広告・長期掲出コンテンツのURL運用
- 複数部門・複数担当者が関与するURLの統制管理
提供開始日・価格
提供開始日：2026年2月1日
サービス名：hanaco Corporate Suite（API＋Console）
価格：月額98,000円（税別）～
※利用規模・要件に応じた個別見積もりにも対応しています。
今後の展開
今後は、
- より高度な権限管理・承認フロー
- 上場企業・自治体向けの専用機能
- API連携の拡充
などを順次予定しており、「URL運用を企業インフラとして確立する」ことを目指してまいります。
東証プライム市場上場企業のhanaco活用事例
ブランド保護・セキュリティ・運用統制の観点からhanacoを選んだ企業のリアルな導入事例
「導入の背景」や「選定理由など」インタビュー形式で掲載しております。
資料ダウンロードはこちら(https://hanaco.jp/forms/case/01/)
無料トライアル
無料トライアルをご利用いただけます。
APIにつきましては、API仕様書および検証環境を無償で提供しております。
お気軽にご相談ください。
※自動的に有償プランへ移行することはございませんので、まずは安心してお試しください。
https://hanaco.jp/forms/trial/
短縮URL作成サービス「hanaco」
短縮URLサービスからDX推進サービスへ
hanaco公式サイト
短縮URL作成サービス「hanaco」
https://hanaco.jp/
株式会社メディアスクエア 概要
設立 ：2006年8月31日
代表者 ：代表取締役大川拓也
所在地 ：東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル8F
事業内容：デジタルプロモーションの支援事業、「SMARTCROSS」「hanaco」の企画・開発・運用
URL ：https://media-square.co.jp/
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせについては以下の問合せフォームよりお願いいたします。
https://hanaco.jp/forms/contact/